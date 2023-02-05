تنبيه متقدم من الأرصاد: رياح وعوالق ترابية على هذه المناطق حتى الـ 7 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا من عوالق ترابية ورياح سطحية نشطة مثيرة للغبار على عدد من مناطق المملكة.

نشاط في الرياح السطحية على عدة مناطق

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة شمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية، تمتد إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة على هذه المناطق:

منطقة تبوك، وتشمل “تيماء”.

منطقة عسير، وتشمل “بيشة وتثليث”.

منطقة المدينة المنورة، وتشمل “الحناكية والمهد”.

منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الخرمة والمويه وتربة ورنية”.

منطقة حائل، وتشمل “الحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق”.

منطقة الرياض، وتشمل “عفيف والدوادمي والعاصمة الرياض والرين والقويعية والأفلاج والحريق والخرج والدرعية والدلم والمزاحمية وثادق وحريملاء وضرما ومرات وحوطة بني تميم”.

الحالة المتوقعة تستمر حتى الـ 9 مساءً

وبيّن المركز أنَّ الحالة المتوقعة من الأمطار الرعدية تستمر – بمشيئة الله تعالى – خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، حتى مساء اليوم.

رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز استمرار تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم.

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