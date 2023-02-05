أصغر طفل يعمل في زراعة البن بالمملكة: أطمح الوصول إلى العالمية

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أعرب الطفل سالم الحريصي عن فخره بتعلمه زراعة البن من والده، متطلعًا لأن يصل إنتاج مزرعته للعالمية.

ويواصل الحريصي العمل في مزرعة البن الخاصة بأسرته من جبال الحشر بمحافظة الداير في منطقة جازان، ليصبح أصغر مزارع للبن في المملكة؛ وهي المهنة التي ورثها عن والده.

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البداية صعبة

وعلى الرغم من حداثة سنة، إلا أن الحريصي يعمل بجد على زرع ورعاية أشجار البن، قائلاً: “علمني أبي كيف أزرع البن وأحترف صناعته”، وفق ما صرح لفضائية “العربية”.

كان الأمر صعبًا بالنسبة له في البداية، قال “إذا ما عرفت كيفية زراعة البن أصبح سهلاً، لكن في البدايات كانت العملية صعبة جدًا”.

ويتطلع الحريصي لأن يجعل مزرعته الأفضل في المنطقة، مضيفًا: “أتمنى أن تكون من أحسن المزارع في المنطقة بالكامل”، متطلعًا إلى ما هو أبعد من السوق المحلية من خلال تصدير البن إلى خارج المملكة.

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خبرات الأب

وروى والد الطفل سلمان الحريصي في تقرير نشره موقع “العربية نت” قصة نضاله، قائلاً: “كنت بعيدًا عن الزراعة وعن قريتي الآرث غربي جبال الحشر بسبب وظيفتي ولكن بعد عملي”. بعد التقاعد عدت للعيش في جبال الحشر ، ومن هنا بدأت الزراعة في مزرعة والدي. يقع وجدي بجوار قلعة الحديدة.

وأضاف: في جميع رحلاتي وزياراتي للمزرعة ، يرافقني ابني ويحرص على اكتساب المعرفة وإتقان مهنة الزراعة ومعرفة تراث الآباء والأجداد ، ومنذ ما يقرب من 5 سنوات نمارس الزراعة ، التطوير والتحسين المستمر.

وأوضح أنه “لضمان انتقال مهنة الزراعة إلى جيل الأطفال ، يجب أن يحرص المزارعون على مشاركة أبنائهم ، حيث تم نقل معظم المزارع في جبال حشر من جيل إلى آخر ، وما يقلقني أن ابني ساري سيواصل العمل في المزرعة ويواصل تطويرها والعمل عليها “.

وتابع: “خلال العمل في المزرعة هناك العديد من القصائد التي نتلوها ، ولكل زراعة أغانٍ تميزها عن غيرها ، والمزرعة عبارة عن سلسلة من المصاطب الزراعية بجوار حصن الحديدة. قهوة تسع سنوات قبل ذلك كان حافزًا لي لإضافة زراعة أشجار البن الخولاني ، وتم توسيعها حتى أصبحت المزرعة تحتوي على أكثر من 1000 شتلة من البن“.