طرح لوحات إلكترونية جديدة في مزاد علني اليوم.. و6 خطوات للتسجيل

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كشفت منصة “أبشر ” عن آلية الدخول لمزاد اللوحات الإلكترونية، حيث سيتم طرح لوحات جديدة في مزاد علني اليوم.

آلية الدخول للمزاد

1- الدخول لمنصة أبشر

2- الضغط على أيقونة خدماتي

3- اختيار المرور

4- الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكترونية

5- اختيار نوع لوحات المركبات

6- تظهر اللوحات المتاحة والتي يمكن المزايدة عليها.

وكشفت الإدارة العامة للمرور عن إقامة مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم الأحد الموافق 14 من رجب 1444، والذي سينتهي يوم الاثنين 6 فبراير 2023 الموافق 15 من رجب 1444.

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