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طرح لوحات إلكترونية جديدة في مزاد علني اليوم.. و6 خطوات للتسجيل
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طرح لوحات إلكترونية جديدة في مزاد علني اليوم.. و6 خطوات للتسجيل

طرح لوحات إلكترونية جديدة في مزاد علني اليوم.. و6 خطوات للتسجيل

طرح لوحات إلكترونية جديدة في مزاد علني اليوم.. و6 خطوات للتسجيل
١١:٢٩:٤٦ ص، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت منصة “أبشر ” عن آلية الدخول لمزاد اللوحات الإلكترونية، حيث سيتم طرح لوحات جديدة في مزاد علني اليوم.

آلية الدخول للمزاد

1- الدخول لمنصة أبشر

2- الضغط على أيقونة خدماتي

3- اختيار المرور

4- الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكترونية

5- اختيار نوع لوحات المركبات

6- تظهر اللوحات المتاحة والتي يمكن المزايدة عليها.

وكشفت الإدارة العامة للمرور  عن إقامة مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم الأحد الموافق 14 من رجب 1444، والذي سينتهي يوم الاثنين 6 فبراير 2023 الموافق 15 من رجب 1444.

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