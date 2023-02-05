في عاصمة خليجية.. وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف

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توفي، صباح اليوم الأحد، الرئيس الباكستاني الأسبق الجنرال العسكري برويز مشرف وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض.

مشرف توفي في مستشفى بدبي

ونقلت “العربية”، عن سائل إعلام باكستانية محلية أن الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف توفي في مستشفى بالعاصمة الإماراتية دبي.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للقوات المسلحة الباكستانية أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال ساحر شمشاد ميرزا، ورئيس أركان الجيش الجنرال عاصم منير قد أعربا عن تعازيهما في وفاة برويز مشرف، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

فيما أكد متحدث باسم السفارة الباكستانية في الإمارات وفاة الرئيس السابق برويز مشرف.

مشرف حكم باكستان تسع سنوات

يذكر أن برويز مشرف حكم باكستان تسع سنوات من عام 1999م حتى عام 2008م، حيث ووصل إلى الحكم عقب الإطاحة برئيس الوزراء نواز شريف في انقلاب في أكتوبر 1999، قبل أن يعلن نفسه رئيساً في يونيو2001 ويفوز في إبريل 2002 في استفتاء مثير للجدل.

محكمة باكستانية تحكم بإعدام مشرف

وفي ديسمبر 2019، قضت محكمة في باكستان بإعدام مشرف بعد إدانته بتهمة الخيانة على أساس تعليقه دستور البلاد عام 2007، حيث ألغى القضاء الباكستاني الحكم بالإعدام بحق مشرف، مبينًا أن المحكمة الخاصة التي أدانت المُدعى عليه بتهمة الخيانة هي محكمة غير دستورية.

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