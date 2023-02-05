تدريب بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”.. التخصصات ورابط التقديم

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تعلن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست)، عن بدء التقديم في برنامج (كاكست للتدريب التعاوني 2023م) للفصل الثالث، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

الفئة المستهدفة

يستهدف برنامج التدريب التعاوني في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية طلاب درجة البكالوريوس في التخصصات العلمية والتطبيقية في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

عن البرنامج

يقدم برنامج التدريب التعاوني في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية فرصة لتنمية المواهب الشابة وتطويرها من خلال اكتساب المهارات العملية والمعرفية من الكفاءات الوطنية المتخصصة في المجالات العلمية والتقنية والإدارية وتطبيقها في بيئة عمل محفزة.

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الشروط

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة من مواطني المملكة.

– طلاب وطالبات الجامعات والكليات التقنية في (السنة الأخيرة).

– المعدل التراكمي (3.75 من 5) فأعلى.

التخصصات:

-علوم الحاسب.

– نظم المعلومات.

– تقنية المعلومات.

– علم وتحليل البيانات.

– الاتصالات.

– الالكترونيات.

– الذكاء الاصطناعي.

– روبوت.

– الاحياء الدقيقة والجزيئية.

– كيمياء عامة.

– كيمياء تطبيقية.

– الفيزياء.

– الجيوفيزياء.

– الجيولوجيا.

– علم المواد.

– جيولوجيا البترول.

– الرياضيات.

– الفيزياء النووية.

– تصميم هندسي.

– تصميم وإخراج.

– محاسبة.

– إدارة أعمال.

– إدارة مخاطر.

– هندسة الطيران والفضاء.

– هندسة المحركات.

– هندسة الطاقة.

– هندسة النووية.

– هندسة ميكانيكية.

– هندسة الكترونيات.

– هندسة الاتصالات.

– هندسة صناعية.

– هندسة البترول.

– هندسة الكيميائية.

– هندسة كهربائية.

– هندسة الحاسب.

– هندسة برمجيات.

– تقنية المعلومات.

الوثائق المطلوبة:

-صورة الهوية.

– خطاب التدريب.

– السجل الأكاديمي.

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طريقة التقديم

أوضحت الجامعة أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/07/14هـ الموافق 2023/02/05م وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1444/07/26هـ الموافق 2023/02/17م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الدورات المعلنة يرجي الدخول على الروابط التالية:

رابط التقديم – (اضغط هنا).