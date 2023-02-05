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العظمى 31 والصغرى 2.. انخفاض درجات الحرارة اليوم على معظم الأنحاء

العظمى 31 والصغرى 2.. انخفاض درجات الحرارة اليوم على معظم الأنحاء

العظمى 31 والصغرى 2.. انخفاض درجات الحرارة اليوم على معظم الأنحاء
١٠:٢٦:٠٨ ص، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع اليوم الأحد، استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 31 درجة في جازان، و30 درجة في مكة المكرمة وشرورة وبيشة، و31 في جازان ، و30 درجة في القنفذة، و26 درجة في المدينة المنورة و25 درجة في الرياض وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 19 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي: طريف والقريات درجتان، وسكاكا وتبوك 4، ورفحاء وعرعر وحائل 5، والدهناء والمجمعة والتنهات والصمان وحفر الباطن 8، والأحساء والدوادمي وبريدة وأبها 9، والرياض والباحة 10 درجات مئوية.

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طقس بارد على معظم مناطق المملكة

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس بارد على معظم مناطق المملكة.

صقيع خلال ساعات الصباح الباكر

وأضاف أنه لا يستبعد تكوّن الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل.

رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية

وأشار التقرير إلى استمرار تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم.

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