3 أسباب لإصابة طفلك بطفح الحفاضات.. تعرفي عليها

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طفح الحفاضات هو التهاب جلدي يصيب الرُّضع، يحدث بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب ارتداء الحفاضات، وله عدة أنواع وأسباب مختلفة، وعادة ما يكون ناتجًا عن عن رطوبة الحفاضات؛ ولكن يمكن أن تكون له أسباب أخرى لا تتعلق بالحفاضات.

وقالت الدكتورة شروتي ناثواني طبيبة الأطفال، لصحيفة “ذا صن”، إن هناك الكثير من الالتباس حول أسباب طفح الحفاضات. إذ لا يعود الأمر دائمًا لبلل الحفاض واستخدامه لفترة طويلة.

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فطام الطفل على الأطعمة الصلبة

أوضحت الدكتور ناثواني، أن السبب الأول المفاجئ الذي قد يجعل الطفل يعاني هو فطمه مؤخرًا على الأطعمة الصلب، “عندما تبدأ في فطام طفلك على الأطعمة الصلبة، ستجد أن برازه يصبح أكثر سمكًا وعادةً ما يكون أغمق في اللون”.

وأوضح: “قد تلاحظ أيضًا أن تغيير النظام الغذائي يمكن أن يزيد أحيانًا من تكرار التبرز ودرجة الحموضة مما يزيد من فرص الإصابة بطفح الحفاضات”.

الإفراط في تنظيف الطفل

قالت الدكتورة ناثواني، إنه بينما يعد التنظيف جزءًا أساسيًا من الروتين اليومي، فإن الأطفال ذوي البشرة الحساسة قد يكونون أكثر عرضة للطفح الجلدي.

وأوضحت أن “المسح يلعب دورًا رئيسيًا في إزالة البول والبراز، ولكن يمكن أن يكون لدى بعض الأطفال بشرة حساسة، ويمكن أن يؤدي المسح الزائد أو الشديد إلى تهيج بشرتهم، مما قد يؤدي في النهاية إلى زيادة خطر الإصابة بطفح الحفاض”.

وتابعت: “لمحاولة منع ذلك، أوصي باستخدام الصوف القطني والماء الفاتر للتنظيف بلطف، والحفاظ على قاعه خاليًا من المهيجات. إذا كنت تستخدمين مناديل مبللة، فحاولي استخدام مناديل خالية من الكحول والعطور، لأنها قد تسبب تهيجًا للجلد، ثم دعي المنطقة تجف، أو ساعدي على تجفيفها بلطف بدلاً من الفرك حتى تجف، ثم ضعي حفاضًا جديدًا”.

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الإسهال

قالت الدكتورة ناثواني، إنه إذا أصيب الطفل بنوبة إسهال، فقد يتسبب ذلك أيضًا في ظهور طفح جلدي. وأضافت أن الاتصال المطول بين جلد الطفل والبول والبراز قد يؤدي إلى الطفح الجلدي أيضًا.

بطبيعة الحال، سوف تجدين أنكِ بحاجة إلى تغيير حفاضات الطفل في كثير من الأحيان عند إصابته بالإسهال. وقالت طبيبة الأطفال: “بسبب زيادة درجة الحموضة في البراز وزيادة حجم البراز، يزداد خطر الإصابة بطفح الحفاضات”.

من أجل منع حدوث طفح جلدي من الحفاض، نصحت الدكتورة ناثواني بالاستمرار في تغيير الحفاض واستخدام كريم حاجز للمساعدة في حماية البشرة.

ويمكن أن يكون الإسهال يكون علامة على تغيير في صحة الطفل، وقد يحدث كأثر جانبي لأدوية مثل المضادات الحيوية.

في معظم الحالات، إذا كان الطفح الجلدي يسبب إزعاجًا لطفلك، فيمكن للصيدلي أن يوصي باستخدام كريم أو دواء لعلاجه في المنزل.

وعادةً ما ينصحون بوضع طبقة رقيقة من الكريم الواقي لحماية الجلد، أو بإعطاء الطفل باراسيتامول لتخفيف الآلام، المناسب للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن شهرين.

أعراض الطفح جلدي بسبب الحفاضات

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية ببريطانيا، تشمل أعراض طفح الحفاضات:

-بقع حمراء أو خشنة على مؤخرة الطفل أو منطقة الحفاض بأكملها

-ألم في الجلد وشعور بالحرارة عند لمسه

-تقشر الجلد وجفافه

-ألم في القاع أو حكة

-شعور بعدم الارتياح لدى الطفل

-البقع أو البثور على القاع (يمكن أن تظهر البقع حمراء أو بنية اللون، ولكن قد تكون أقل وضوحًا على الجلد البني والأسود).