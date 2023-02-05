أهم الأعراض.. كيف تكتشف معاناة طفلك من القلق وتساعده على تجاوزه؟

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من أكثر ما يثير انزعاج الآباء، ملاحظة أن أبناءهم ربما يعانون من مشكلة ما، وبخاصة إذا كان الأمر يتعلق بمعاناته من مشكلة نفسية، لأنه في العادة لايعبر عن ذلك بشكل صريح، لكنه قد يترجمه في مواقف وصور عدة.

قالت الدكتورة صوفي أبراهام، أخصائية علم نفس الأطفال: “يشعر جميع الأطفال بالقلق من وقت لآخر، على سبيل المثال عند الالتحاق مدرسة جديدة أو إجراء الاختبارات. هذا طبيعي ولا ينبغي أن يكون له تأثير طويل الأمد”.

وأضافت، وفقًا لصحيفة “ذا صن”: “بالنسبة لبعض الأطفال، تؤثر الهموم والعواطف على أفكارهم وسلوكياتهم يوميًا وتتدخل في حياتهم اليومية، بما في ذلك المدرسة والمنزل والصداقات”.

وكشفت الدكتورة أبراهامز وزميلتها في علم نفس الأطفال الدكتورة سانشيتا شودري عن أهم الخطوات لمساعدة الطفل على التغلب على معاناته من القلق في مختلف الأعمار.

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الرضع 0-1

ابحث عن: البكاء والضوضاء، حيث يستخدمها الأطفال حديثو الولادة والأطفال الصغار للتعبير عن المشاعر، وقد يكون سبب البكاء هو الجوع، لكن غالبًا ما يكون من الصعب جدًا التمييز بين أسباب البكاء.

ما يمكنك فعله: التواصل باستخدام نغمات لطيفة ومهدئة لإظهار أنه قد تم سماعه، والتحقق من تلبية احتياجاته الأساسية (مثل الحفاض والتغذية واللف) والقيام باحتضانه والتواصل البصري معه.

السنوات الأولى 1-5

ابحث عن: التغييرات في السلوك، لأن هذه هي الطريقة التي يتواصل بها الأطفال في هذه السن. قد ينسحبون ولا يرغبون في الذهاب إلى الحضانة أو المدرسة.

يتجنب البعض الأكل بسبب آلام البطن. قد يتحدثون أقل، أو يتعرضون للحوادث في المرحاض أو أثناء اللعب، ويظهرون المزيد من العدوانية أو الحزن.

ما يمكنك فعله: هو أن تستمع إلى كلماته وسلوكه وأن تبدي تعاطفك معه، وبمجرد أن يهدأ، قم باحتضانه وتحدث معه عما حدث، وكيفية التعامل مع في المستقبل.

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الأطفال 5-11

ابحث عن: العلامات التي يعاني منها، مثل استيعاب مشاعره – الانسحاب والهدوء والشكوى من آلام في المعدة أو الصداع.

وقد يُظهر المشاعر من خلال السلوكيات السلبية، مثل تحدي الكبار، فيما لايزال الأطفال بحاجة إلى الدعم لتطوير لغتهم العاطفية. وتلعب الصداقات والمدرسة والتعب دورًا أكبر في قدرتها على تنظيم المشاعر.

ما يمكنك فعله: كن على دراية بالتغييرات في مواقفه أو سلوكه واستخدم ذلك لتقديم الدعم. دعه يعرف أن ما يشعر به على ما يرام، ويوفر له التعاطف والراحة الجسدية.

أخبره أنك تفهم وتقبل ما يشعر به، لكن ضع قيودًا على السلوكيات السلبية، على سبيل المثال، “أستطيع أن أرى أنك تشعر بالغضب، لكن ليس من المقبول أن تضرب”.

ساعده في استخدام الكلمات لوصف المشاعر، على سبيل المثال، “تبدو محبطًا أثناء أداء واجبك”.

حل المشكلة معه، “هل ترغب في المساعدة؟”.

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المراهق 11-18

ما الذي تبحث عنه: القلق والاكتئاب وتدني الحالة المزاجية ومشاكل صورة الجسد، هذه الأمور شائعة عند المراهقين.

الهرمونات تلعب دورًا، والشعور بالقبول الاجتماعي أمر مهم للغاية. قد يعتمد المراهق على الغرائز ولا يتم تطوير دماغه بشكل كامل، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتخطيط والتعاطف.

قد تشمل العلامات التي يعاني منها الطفل عاطفيًا أن يصبح أكثر انعزالًا، أو يرفض الأنشطة التي يستمتع بها عادةً، أو انخفاض الثقة، أو البكاء أو الغضب والشعور بالقلق المستمر.

صعوبات النوم وإيذاء النفس وعادات الوسواس ونوبات الهلع وتغيرات الشهية كلها علامات على القلق.

ما يمكنك فعله: لا تشعر وكأن عليك حل المشكلة. دع طفلك يعرف أنه بإمكانه التحدث إليك والاستماع إليه.

شجع الأهداف الصغيرة التي يمكن تحقيقها واحتفل بالنجاح.

خطط معه حول كيفية إدارة المواقف التي يحتمل أن تكون مرهقة.