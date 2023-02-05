توقف صرف الدعم بسبب وفاة والده ماذا يفعل؟ حساب المواطن يوضح

تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج حساب المواطن، أنه في حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب.

مستندات إثبات الاستقلالية

وأوضح حساب خدمة المستفيدين على “تويتر”، أن مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، تشمل “صك الملكية للسكن”.

وأضاف أنه في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند، وذلك في إطار رده على سائل يقول: “وقف حساب المواطن بسبب وفاة والدي.. هل أسجل والدتي بديل له وما هي الطريقة ؟”

الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق

أعلن برنامج حساب المواطن، أن مبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاقك شاملاً مبلغ الدعم الإضافي، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

صدور نتائج الأهلية للدورة 63 لشهر فبراير

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه البرنامج صدور نتائج الأهلية للدورة 63 شهر فبراير 2023، مؤكدًا أنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية.

بدء باستقبال طلبات الاعتراض

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن، أنه بدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 62 لشهر يناير الجاري.

إيداع دعم يناير: 3.6 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد

وفي العاشر من يناير الماضي، أعلن البرنامج تفاصيل الدفعة الـ 62، التي تم إيداعها مشيرًا إلى أنها تشمل 3.6 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يناير 2023م، مشددًا على أهمية الإفصاح وأن البرنامج يرتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة للتأكد من صحة بيانات المستفيدين.

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