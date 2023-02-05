في هذه الدولة.. شاهد الحرائق تلتهم المنازل وتثير الذعر بين الناس

تواصل – وكالات:

التهمت الحرائق في دولة تشيلي آلاف المنازل وأتت على آلاف الأفدنة من الغابات وأثارت حالة من الذعر بين الناس.

مقتل 22 شخصًا في 150 حريقًا

نتيجة أكثر من 150 حريق غابات مشتعل في جميع أنحاء تشيلي، دُمّرت آلاف المنازل وأُحرقت آلاف الأفدنة من الغابات، ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في تشيلي إلى 22 قتيلاً.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي الحرائق الضخمة وهي تلتهم المنازل وسط حالة من الذعر بين الأهالي الذي أسرعوا فارين خوفًا من ألسنة اللهب.

وأوضح الجهاز الوطني للوقاية والاستجابة للكوارث، أن طائرة هليكوبتر كانت تساعد في مكافحة النيران في منطقة أراوكانيا، ما أسفر عن مقتل الطيار، مشيرًا إلى اشتعال 151 حريقًا في جميع أنحاء تشيلي، بما في ذلك 65 حريقًا أعلن أنها تحت السيطرة، بالتزامن مع اشتعال النيران في أكثر من 14.000 هكتار “34.595 فدانًا”.

وحسب مراقبين، فقد تستمر موجة الحر التي تضرب تشيلي مع ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية التي قد تجعل حرائق الغابات أكثر صعوبة.

250 حريقًا نشطًا

وأشارت وزارة الداخلية إلى إصابة نحو 554 شخصًا بسبب الحرائق، منهم 16 في حالة حرجة، مبينة أنه من بين نحو 250 حريقًا نشطًا، خرج 80 حريقًا عن السيطرة.

إعلان حالة الطوارئ

في الوقت نفسه، أعلن الرئيس التشيلي، جابرييل بوريك، حالة الطوارئ في منطقة “لا أروكانيا” بعد اتخاذ إجراء مماثل في منطقتي نوبلي وبيوبيو حيث يسمح إعلان حالة الطوارئ بتوفير موارد إضافية لمكافحة الحالات الطارئة.

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