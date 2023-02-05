أهم النصائح لعلاج تساقط الشعر: هذا ما يجب فعله فورًا

تواصل – فريق التحرير:

يعاني ملايين الرجال من الصلع الذكوري، والذي يمكن أن يُعزى إلى عدد كبير من الأسباب، واعتمادًا على السبب، هناك طرق تساعد في عكس أو إبطاء تقدمه، فيما ينصح الخبراء بضرورة الإسراع في معالجة المشكلة مبكرًا لتفادي تطورها.

وبعيدًا عن اللجوء لزراعة الشعر، هناك عدد من البدائل غير الجراحية التي يمكن للأشخاص تجربتها إذا شعروا بالوعي بشأن تساقط الشعر، لكن من المهم أولاً تحديد العلامات.

اقرأ أيضًا:

“مستخلص من نبات طبيعي”.. مختص يكشف أفضل زيت لإنبات الشعر بسرعة (فيديو)

أهم العلامات التحذيرية لتساقط الشعر

وحددت هانا جابوردى، أخصائية علاج نساقط الشعر في تصريح إلى موقع “إكسبريس”، أهم العلامات التحذيرية الأولى لبدء تساقط الشعر لدى الذكور، في الآتي:

-ترقق الشعر حول منطقة الصدغ وأمام فروة الرأس وفي مؤخرة الرأس، وهو ما يُعرف بالتاج أو الرأس.

-انحسار خط الشعر.

-ترقق في الجزء العلوي أو في الرأس بالكامل.

وفي حين يمكن ملاحظة التساقط التدريجي للشعر عند الرجال، إلا أنه يمكن أن يختلف من فرد لآخر.

وشددت أخصائية الشعر على أنه “من أهم الأشياء التي يجب القيام بها عند ملاحظة علامات الصلع هو اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع المشكلة في أسرع وقت ممكن، “كلما بدأت في منعه مبكرًا، ستتمكن من العناية به والحفاظ عليه أكثر”.

اقرأ أيضًا:

لمن يعاني من الثعلبة.. طعامان يزيدان كثافة الشعر في شهر واحد فقط

ما الذي يمكن أن يسرع من تساقط الشعر؟

على الرغم من أن تساقط الشعر يمكن أن يكون لأسباب وراثية، مثل الصلع الذكوري، فإن هناك عوامل أخرى تسرع من سقوطه، تشمل: الأدوية أو تناول البروتين أو المرض أو الإجهاد.

ويقول الخبراء، إن ثنائي هيدروتستوستيرون، وهو منتج ثانوي لهرمون التستوستيرون، مساهم شائع في تساقط الشعر.

وأوضحوا أن الديهدروتستوستيرون هو هرمون الأندروجين – وهو هرمون جنسي يساهم في تطوير ما يُعتقد أنه خصائص “ذكورية”، مثل شعر الجسم، وعندما يتدفق بحرية عبر مجرى الدم، يمكن أن يرتبط بمستقبلات بصيلات الشعر في فروة الرأس، ويمكن أن يتسبب ذلك في تقلصها، مما يجعلها أقل قدرة على دعم صحي لشعر الرأس.

وأضافت جابوردى: “هناك سبب آخر لتساقط الشعر وخفته وهو الاحتكاك من خلال الاستخدام المستمر للقبعات وما إلى ذلك”.

وحذرت من أن عدم اتباع روتين العناية بالشعر الصحيح أو استخدام المنتجات الخاطئة لنوع الشعر يمكن أن يكون أيضًا مساهمًا رئيسيًا، مبينة أنه “بدون استخدام المنتجات المناسبة لنوع الشعر واستخدام التركيبات العامة يؤدي بدلاً من ذلك إلى تجفيف فروة الرأس”.

ويمكن أن يحفز الجفاف والحكة في فروة الرأس، الالتهاب وتلف بصيلات الشعر وتمنع النمو.

كيفية منع تساقط الشعر عند الرجال؟

في حين أنه لا يمكن منع بعض حالات تساقط الشعر لدى الرجال، إلا أنه يمكن علاجها في كثير من الأحيان ويمكن إبطاء التقدم – في بعض الحالات -.

قالت جابوردى: “يمكن علاج تساقط الشعر في منطقة التاج لمنع تساقط الشعر لمنع تساقط المزيد منه، وهناك أيضًا طرق يمكنك من خلالها تحفيز نمو الشعر، وعبر تقوية بصيلات الشعر”.

وذكرت أخصائية الشعر، أن الإجهاد والنظام الغذائي هما أول نقطة يجب معالجتها أثناء استعادة الشعر.

قالت: “تأكد من أن مستويات التوتر لديك منخفضة قدر الإمكان وتناول الأسماك الدهنية والسبانخ والبطاطا الحلوة والسلمون والمحار والجزر، وهي أطعمة صديقة للشعر”.

ويمكن لأحماض أوميجا الدهنية المليئة بالعناصر الغذائية والبروتينات أن تساعد في تحسين الشعر من الداخل، بينما يشتهر فيتامين أ وفيتامين هـ وبيتا كاروتين في الجزر بقدرته على الحفاظ على الشعر ناعمًا ولامعًا وتقوية الجذور.

ويمكن أن تكون المكملات أيضًا عاملاً مهمًا لتعزيز إعادة نمو الشعر. قالت جابوردى: “في معظم الأوقات عندما يعاني زبائني من تساقط الشعر، يفتقر أجسامهم إلى بعض العناصر الغذائية مثل الزنك والبيوتين والحديد والكولاجين، وكلها مهمة جدًا لنمو الشعر”.