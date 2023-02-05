الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 197 ريالاً
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انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 197 ريالاً

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 197 ريالاً

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 197 ريالاً
٠٩:٣٦:١٣ ص، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

واصلت أسعار الذهب، اليوم الأحد 5 من فبراير، انخفاضها، مقارنة بأسعار أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 196.64 ريال، 52.44 دولار، وعيار 18 وصل إلى 168.55 ريال، 44.95 دولار.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 224.73 ريال، 59.93 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 206.01 ريال، 54.94 دولار.

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1.887.77) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1.977.66) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2.157.45) ريال.

عيار 18

وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 168.78 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 131.27 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 112.52 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6999 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1575 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 225.042 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل عيار 24 نحو 225.04 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 206.29 ريال.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 196.92 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 168.78 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 131.27 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 112.52 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6999 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1575 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 225.042 ريال.

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