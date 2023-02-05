تطورات جديدة.. البنتاجون يكشف مفاجأة حول “منطاد التجسس” وبكين: نحتفظ بحق الرد

تواصل – فريق التحرير:

في أول تعليق على إسقاط أمريكا للمنطاد الصيني، أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم أن بكين تحتفظ بحق الرد.

الصين تحتفظ بحق الرد

وفي بيان لها اليوم، أكدت الوزارة أن السلطات الصينية تحتفظ بالحق في الرد على ضرب الولايات المتحدة للبالون، معربة عن استيائها الشديد ومعارضتها استخدام الولايات المتحدة القوة لمهاجمة المنطاد.

البنتاجون يكشف مفاجأة حول مهمة المنطاد

في الوقت نفسه، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أن المنطاد الصيني جزء من سلسلة “بالونات صينية” مخصصة للتجسس على 5 قارات، مشيرة إلى أنها اتخذت احتياطات لتقليل مخاطر التجسس لأن المنطاد توغل في مواقع حساسة.

الجيش الأمريكي يسقط المنطاد الصيني

وفي وقت سابق من مساء أمس، أعلن الجيش الأمريكي أنه أسقط المنطاد الصيني بصاروخ من طائرة “F22″، مؤكدًا أن هدفه كان التجسس، وأنه سقط على بعد ستة أميال بحرية قبالة الساحل الأمريكي.

المنطاد الصيني كان مصممًا لأعمال تجسس

وقال وزير الدفاع الأمريكي: إن دخول المنطاد الصيني أراضينا هو انتهاك غير مقبول لسيادتنا، مؤكدًا أن المنطاد الصيني كان مصممًا لأعمال تجسس على مواقع عسكرية حساسة، وأنه حاول مراقبة المواقع الإستراتيجية الأمريكية.

وقبالة ساحل كارولينا الجنوبية، أعلنت الولايات المتحدة أمس إسقاط المنطاد الصيني، حيث تحركت سفن حربية ومقاتلات بمحاذاة سواحل المياه الإقليمية.

وبعد موافقة الرئيس بايدن على إسقاط المنطاد، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أنها أغلقت المجال الجوي في أجزاء من ولاية كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية.

الصين تفقد السيطرة على المنطاد

وصباح السبت، كشفت الصين عن فقدان السيطرة على المنطاد الذي يجوب سماء الولايات المتحدة الأمريكية، والذي وصفته واشنطن بأنه أداة للتجسس.

وبعد رصد ما وصفه البنتاجون بأنه منطاد صيني للمراقبة في الأجواء الأمريكية، قرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إرجاء زيارة نادرة كان يعتزم القيام بها للصين لاحتواء التوتر وسبر اللهجة التصالحية التي تعتمدها بكين مؤخرًا.

اقرأ أيضًا:

البيت الأبيض يُصدر بيانًا عاجلًا بشأن منطاد التجسس الصيني.. ما الأمر؟

الصين تكشف مفاجأة غير متوقعة عن المنطاد الشارد في سماء أمريكا

ذهول أمريكي بعد ظهور المنطاد الصيني في سماء البلاد.. وبكين تتأسف

بعد أنباء إسقاط المنطاد الصيني.. إغلاق 3 مطارات بالولايات المتحدة الأمريكية

طائرة عسكرية أمريكية تولت المهمة.. أول فيديو للحظة إسقاط المنطاد الصيني