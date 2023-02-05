هل يمكن إعادة المقابل المالي إلى الحساب البنكي؟.. “تقويم التعليم” توضح

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه لا يمكن استرجاع المقابل المالي إلى الحساب البنكي، لكن يمكن الاستفادة منه في اختبارات أخرى أو تحويله إلى ملف مستفيد آخر.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين قال فيه: “هل أستطيع تحويل الرصيد لحسابي البنكي؟”.

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ورد الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي هيئة تقويم التعليم والتدريب في موقع “تويتر”، قائلاً: “نعتذر منك لا يمكن استرجاع المقابل المالي إلى الحساب البنكي، ويمكنك الاستفادة منه في اختبارات أخرى أو تحويله إلى ملف مستفيد آخر”.

موعد بدء التسجيل في اختبار القدرة المعرفية للفترة الثانية

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب كشفت أمس عن موعد بدء التسجيل في اختبار القدرة المعرفية للفترة الثانية، “محوسب”.

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وأعلنت الهيئة -حسب مدونة “الميدان التعليمي” – أن التسجيل في اختبار القدرة المعرفية للفترة الثانية “محوسب” يبدأ من تاريخ 1444/7/29هـ إلى تاريخ 1444/9/10هـ.

وأوضحت أنه بنهاية عام 2024 يجب أن تكون الرخصة المهنية مع كافة المعلمين والمعلمات ممن علاوتهم مستمرة.