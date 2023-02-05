تنويه مهم من “الموارد البشرية” حول تأخير صرف الرواتب

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب “العناية بالمستفيدين” التابع لوزارة الموارد البشرية مع سؤال أحد المغردين الذي قال فيه: “السلام عليكم راتبي لم ينزل منذ شهرين ما العمل مع صاحب المنشأة”.

ورد الحساب قائلاً: تأخير صرف الأجور يعد مخالفة للنظام، بإمكانك تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الرابط التالي:

الابستور : apps.apple.com/sa/app/hrsd/id…‎

الاندرويد : play.google.com/store/apps/det…‎

وفي وقت سابق كشف برنامج التأهيل الشامل للضمان الاجتماعي المطور، أن تقدير الاستحقاق أمر أساسي في نظام الضمان الاجتماعي.

تقدير الاستحقاق ومعرفة الدخل المكتسب

وأوضح أن تقدير الاستحقاق هو من يحدد هل الشخص مستحق للدعم أو لا، وذلك من خلال معرفة الدخل المكتسب وغير المكتسب:

* الدخل المكتسب، هو الدخل الذي يحصل عليه الفرد المستقل أو الأسرة نتيجة جهد يتم بذله، مثل العمل أو النشاط التجاري.

* الدخل غير المكتسب، هو الدخل المستمد من مصادر مثل، الممتلكات وعوائدها والإعانات الاجتماعية والحكومة التي يحصل عليها الفرد المستقل أو الأسرة بدون جهد.

توضيح مهم بشأن تفعيل أيقونة الشكوى المالية

في الوقت نفسه، أوضح الضمان الاجتماعي أن أيقونة الشكوى المالية لا يتم تفعيلها إلا بعد إيداع الدفعة، مبينًا أنه لن يتم تفعيل أيقونة الشكوى المالية لا يتم تفعيلها إلا بعد إيداع الدفعة ولمدة 30 يومًا من إيداع الدفعة، أما إذا كانت دفعة قديمة فلا تظهر الأيقونة لأن المدة المسموح بها قد انتهت.

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