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المسند: لهذا السبب مناخ القطب الشمالي أكثر دفئًا من الجنوبي
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المسند: لهذا السبب مناخ القطب الشمالي أكثر دفئًا من الجنوبي

المسند: لهذا السبب مناخ القطب الشمالي أكثر دفئًا من الجنوبي

المسند: لهذا السبب مناخ القطب الشمالي أكثر دفئًا من الجنوبي
٠٩:٠٠:٢٠ ص، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، أ.د. عبد الله المسند، أن مناخ القطب الشمالي أكثر دفئًا من القطب الجنوبي “أنتاركتيكا”.

لماذا مناخ القطب الشمالي أكثر دفئًا من الجنوبي؟

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن السبب يرجع إلى أن القطب الشمالي عبارة عن محيط متجمد، وارتفاعه ارتفاع مستوى سطح البحر تقريبًا، والمحيط يمثل مستودعًا للحرارة خاصة في الشتاء.

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وأضاف أن ذلك يكون على خلاف القارة المتجمدة الجنوبية وهي مرتفعة عن سطح البحر بمتوسط 1.6كم وأقل درجة حرارة مسجلة هناك −89.2 م.

موقع الدائرة القطبية ليس ثابتًا طول الدهر

وبين أن موقع الدائرة القطبية ليس ثابتاً على 33َ 66ْ طول الدهر، بل يتحرك وفقًا لترنح محور الأرض الذي يعادل نحو درجتين خلال 40 ألف سنة؛ وان ذلك ربما يكون بسبب قوة المد والجزر المتسببة من جاذبية القمر ومداره، وعليه فالدائرة القطبية الشمالية حاليًا تتحرك شمالاً بمقدار 15م سنويًا، مشيرًا إلى أن دوائر العرض الرئيسة، هي:

1 – خط الاستواء”صفر”.

2 – مداري السرطان والجدي “23.5 درجة”.

3 – الدائرة القطبية الشمالية، والدائرة القطبية الجنوبية “66.5 درجة”.

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وتابع: أنه عند تأمل حال الكواكب الشمسية ومقارنتها بالأرض نجد أن الأخيرة حباها الخالق عز وجل بخصائص فريدة، وميزها عن غيرها بصفات هندسية عجيبة، وبث فيها الحياة، وجعلها قراراً وفراشاً وسكناً ومهاداً وذلولاً؛ لنعبده حتى يأتينا اليقين.

زيادة ساعات النهار بمعدل دقيقة أو أكثر يوميًا

وأشار إلى أن هذه الأيام تشهد أقصى وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام وسيستمر – بمشيئة الله – تعالى حتى العشر الأخير من فبراير، وتستمر زيادة ساعات النهار بمعدل دقيقة أو أكثر يوميًا.

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أنتاركتيكا القطب الجنوبي القطب الشمالي المسند زيادة ساعات النهار

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