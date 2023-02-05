ابتكار مذهل.. إطالة عمر بطارية الهاتف إلى 9 سنوات!

تواصل – وكالات:

من أكثر المشاكل التي يواجهها مستخدمو الهواتف، قصر العمر الافتراضي لبطارية الشحن، لكن على ما يبدو فإن تلك المشكلة في طريقها للانتهاء بعد أن نجح باحثون في ابتكار تقنية جديدة لتطوير بطاريات الهواتف الذكية، تسمح بإطالة عمرها 3 أضعاف العمر الافتراضي التقليدي، والذي يقدر بـ3 سنوات.

واعتمد الباحثون في كلية الهندسة بمعهد “رويال ملبورن” الأسترالي “RMIT” على استبدال الجرافبت المستخدم في صناعة أقطاب البطاريات، بمادة جديدة وهي “ماكسين” تزيد العمر الافتراضي للبطارية. فيما يرجح الباحثون أن تقنيتهم الجديدة ستصل بالعمر الافتراضي للبطاريات إلى 9 سنوات.

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تصنيع أقطاب البطاريات من مادة الماكسين

وأوضح الدكتور أحمد الغزالي، باحث مصري ضمن الفريق البحثي، أن تصنيع أقطاب البطاريات من مادة الماكسين تسمح بإمكانية إزالة الصدأ عن البطاريات بعد استهلاكها لفترات طويلة، عبر استخدام الموجات الصوتية بترددات معينة، ما يزيل الصدأ ويعيدها لحالتها الأصلية كالجديدة، وفقًا لقناة “الشرق”.

وأضاف أن البحث الجديد هو جزء من سلسلة أبحاث بدأها الفريق في 2021، وتركز بشكل رئيسي على تصنيع مادة الماكسين بواسطة الموجات الصوتية، وذلك بدلاً من الاعتماد على الطريقة التقليدية لتصنيعه والقائمة على استخدام الأحماض القوية مثل حمض الهيدروفلوريك.

وتملك “ماكسين” مجموعة فريدة من الخصائص، بما في ذلك قدرة فائقة على التوصيل الكهربائي والخصائص الميكانيكية للمعادن الانتقالية وامتصاص فعال للموجات الكهرومغناطيسية، ما يشجع على استخدامها في العديد من التطبيقات العملية.

واعتمدت فكرة البحث الأحدث على استخدام الموجات الصوتية كوسيلة منخفضة التكلفة للتخلص من الصدأ على سطح الماكسين، ما يطيل من عمره الافتراضي ويحافظ على خواصه وقدرته على الاحتفاظ بالشحنات الكهربائية.

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الاستخدامات الرئيسة للماكسين

وأوضح الباحث المصري أن الاستخدامات الرئيسية للماكسين تتمثل في تصنيع قطب الآنود، بدلاً من استخدام الجرافيت، وذلك يساعد على تقديم سعة تخزينية كبيرة للبطارية مع الحفاظ على حجم ضئيل لتصميمها، نتيجة الكثافة النوعية الفائقة للماكسين.

وأوضح الغزالي أن الماكسين يفتح المجال إلى عالم من البطاريات ذات العمر الطويل نتيجة قدرته الفائقة على الاحتفاظ بالشحنات الكهربائية بشكل جيد مع تكرار دورات الشحن، إذ من الممكن للبطاريات التي يدخل في تصنيع أقطابها أن تصل دورات شحنها إلى 10000 دورة شحن، مقارنة بـ1000 دورة شحن فقط مع أقطاب الجرافيت.

مع ذلك، أقر الغزالي يأن الماكسين يتضمن بعض أوجه القصور التي مازالت تمثل عقبات في وجه توسيع الاعتماد عليه في تصنيع البطاريات، مثل ارتفاع تكلفة التصنيع ومخاطر عملية إنتاجه نتيجة اعتماده على استخدام حمض الهيدروفلوريك، وضعف استقرار المادة والتي تتسبب في سهولة أكسدته.