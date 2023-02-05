لهذه الأسباب.. تسلا ترفع أسعار سيارتها الكروس أوفر Y في الولايات المتحدة

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أعلنت شركة تسلا عن رفع أسعار سيارتها الـ”SUV من طراز Y” في الولايات المتحدة، وقالت إن ذلك يعود لأسباب مختلفة.

وارتفع، في وقت متأخر من يوم الجمعة، سعر موديل “واي لونغ رانغ” بمقدار 1500 دولار أمريكي إلى 54990 دولاراً، في حين ارتفع موديل “واي بيرفورمانس” 1000 دولار إلى 57990 دولاراً، وفقًا لموقع الشركة على الإنترنت.

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أسباب رفع الأسعار

ومن أسباب رفع أسعار سيارة الـ”SUV من طراز Y” في الولايات المتحدة:

– إدخال إدارة بايدن تعديلات لجعل المزيد من سيارات الكروس أوفر مؤهلة للحصول على إعفاء ضريبي للسيارة الكهربائية تم توسيعه مؤخراً.

– وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لتسلا، إن تخفيضات الأسعار على بعض الطرازات أدت إلى زيادة الطلب، وأن تسلا “رفعت سعر الطراز Y قليلاً نتيجة لزيادة الطلب عليها”.

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تلقي الإعفاءات الضريبية

ومن فوائد هذا التغيير، الذي أعلنته وزارة الخزانة يوم الجمعة:

– زيادة عدد المستهلكين الذين يمكنهم الاستفادة من إعفاء ضريبي استهلاكي بقيمة 7500 دولار من خلال توسيع الشريحة التي تندرج تحت تعريف السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

– كما يمكن الآن لسيارات الـ SUV بقيمة حتى 80 ألف دولار تلقي الإعفاءات الضريبية.

– قامت “تسلا”، مؤخرًا، بتخفيض أسعار العديد من طرازاتها في وقت سابق من هذا الشهر لإذكاء الطلب والتأهل للحصول على الإعفاءات.

وتبيع الشركة، التي يقع مقرها في أوستن بولاية تكساس، سياراتها مباشرة إلى المستهلكين وتقوم بتعديل أسعارها بانتظام.

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