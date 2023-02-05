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تطبيق “الأداء الوظيفي” لشاغلي الوظائف الإدارية في هذا الموعد

تطبيق “الأداء الوظيفي” لشاغلي الوظائف الإدارية في هذا الموعد

تطبيق “الأداء الوظيفي” لشاغلي الوظائف الإدارية في هذا الموعد
٠٨:٢٥:١٥ ص، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بدأت وزارة التعليم رسميًا في تطبيق إدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية للموظفين والموظفات في جهاز الوزارة وإدارات ومكاتب التعليم بمناطق ومحافظات المملكة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق الإطار التنظيمي المعد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اعتبارًا من الـ7 من شهر رجب الجاري.

رفع كفاءة العمل 

وأشارت إلى أن هذا التطبيق يأتي سعيًا من الوزارة لرفع كفاءة العمل، وتحسين الإنتاجية والاستثمار الأمثل لطاقات وقدرات الموارد البشرية، وذلك بتنميتها وتوظيفها لتحقيق الأهداف الإستراتيجية.

وأضافت: وكالة الوزارة للموارد البشرية قامت بأتمتة إجراءات إعداد ميثاق الأداء واعتماده عبر نظام «فارس» الإلكتروني، إذ ستقوم الوكالة بالعمل على التهيئة للتطبيق من خلال لقاءات تعريفية وورش عمل للقيادات والموظفين.

في سياق متصل، أعلن المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، مساء أمس السبت، عن إطلاق مبادرة التطوير المهني المرن لشاغلي الوظائف التعليمية عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني “FutureX”؛ وذلك بدءًا من تاريخ 19 فبراير الجاري.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن التعليم السعودية المملكة وزارة التعليم

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