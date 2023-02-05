4 شروط لنجاح “التواصل الإستراتيجي”

تواصل – فريق التحرير:

يعرف التواصل الإستراتيجي بأنه قد يعني إما توصيل مفهوم أو عملية أو بيانات تلبي هدفًا إستراتيجيًا طويل المدى للمنظمة عن طريق السماح بتيسير التخطيط المتقدم أو التواصل عبر مسافات طويلة عادة لتنسيق الإجراءات والأنشطة للأعمال التجارية وغير التجارية والعسكرية أو الوحدات الفرعية القتالية واللوجستية المهمة من الناحية التشغيلية.

الفرق بين العلاقات العامة والتواصل الإستراتيجي

وقال الكاتب عبدالرحمن السلطان في جريدة “الرياض: “يكمن الفرق الأساسي بين المفهوم التقليدي للإعلام أو العلاقات العامة وبين التواصل الإستراتيجي، في صميم منظور أصحاب المصلحة والرسالة والقنوات”.

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وأوضح السلطان أوجه الاختلاف في التالي:

-تركز العلاقات العامة على نشر الرسالة إلى المستهدفين من إعلاميين وعملاء وغيرهم باتجاه واحد، فهي علاقة اتصال من طرف واحد.

-يركز التواصل الإستراتيجي على استهداف والتفاعل مع الطيف الواسع لأصحاب المصلحة، لذا يخصص رسالة ومحتوى وقناة تواصل لكل فئة مستهدفة منهم.

ويعتمد على استغلال جميع الأحداث -اتصالية وغير اتصالية-، مثل الاجتماعات والمؤتمرات والأخبار والقصص وغيرها لإيصال الرسائل الإستراتيجية للمنظمة، من أجل خلق التأثير المنشود لتحقيق وصول الأهداف والتوجهات الإستراتيجية العليا، يُرسل ويستقبل ويؤثر ويتأثر، فهو اتصال “تفاعلي” بين اتجاهين اثنين وليس من طرف واحد!

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مفهوم التواصل الإستراتيجي

وأوضح أنه “حينما ظهر مفهوم “التواصل الإستراتيجي” في المؤسسات العسكرية “الدفاعية” قبل عقود، كانت الغاية تحقق المنفعة القصوى من الأنشطة الاتصالية وغير الاتصالية، وجعلها جزءًا من منظومة التأثير على الرأي العام الداخلي وأيضاً المستهدف الخارجي، وهو ما لا يتم إلا باعتباره ركنًا أساسيًا في دورة اتخاذ القرار داخل المنظمة، مما يساعد على استغلال جميع الأحداث والتخطيط لتحويلها إلى رسائل اتصالية مؤثرة”.

وددل على ذلك بما فعلته وزارة الدفاع في السويد قبل سنوات، حينما استغلت “التواصل الإستراتيجي” لخلق رأي عام شعبي مساند لمشاركة الجيش السويدي خارج حدوده في عمليات حفظ السلام الدولية.

لذا قال السلطان إن المفهوم حقق نجاحًا ملاحظًا ومؤثرًا، مما جعله يتمدد نحو أنشطة حكومية أخرى وكذلك إلى قطاع الأعمال، وبالذات الجهات الكبرى أو ذات التقاطعات المتعددة مع منظمات حكومية وأنشطة أهلية.

لكنه لاحظ اليوم أن “بعض الجهات تقوم فقط بإعادة تسمية إدارات الإعلام فيها بالمسمى الجديد بوهم الاستفادة من فرص التواصل الإستراتيجي، دون أن يتغير شيء حقيقي في دور التواصل نفسه داخل المنظمة، بل في إيمان قيادات المنظمة بذلك، فيظل الشأن التواصلي خارج دائرة التخطيط واتخاذ القرار، ومجرد مُنفذ لما يقرر، مما ينذر بفشل تواصلي مُحقق، وهو ما نرى تكراره دومًا في العديد من المنظمات التي لا تتوقف عن تغيير المسميات ولكن النتائج لا تتغير!

وشدد على تحقيق مجموعة من الشروط حتى ينجح التواصل الإستراتيجي، وهي:

– لابد أن يكون “إستراتيجيًا”، أي محققاً للأهداف الإستراتيجية للمنظمة.

– أن يكون مرتبطًا تنظيميًا برأس هرم المنظمة.

– أن يكون جزءًا أساسيًا من تخطيط وجدولة وتنفيذ المشاريع والخطط، وليس مجرد نشاط ترفي.

– ليس من المهم تسمية التواصل بالإستراتيجي، بقدر أن يتحوّل “التواصل” داخل المنظمة إلى شأن “إستراتيجي”، يتواصل ويؤثر ويتأثر ويحقق الهدف، هنا نستطيع القول: إن التواصل حقق غاياته الإستراتيجية.