الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
خدمة اليوم.. خطوات تحديث البيانات المهنية للوظائف التعليمية
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خدمة اليوم.. خطوات تحديث البيانات المهنية للوظائف التعليمية

خدمة اليوم.. خطوات تحديث البيانات المهنية للوظائف التعليمية

خدمة اليوم.. خطوات تحديث البيانات المهنية للوظائف التعليمية
٠٧:٥٦:٠٤ ص، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات تحديث البيانات المهنية عبر نظام الرخص المهنية للوظائف التعليمية.

خطوات تحديث البيانات عبر نظام الرخص المهنية

وأوضحت وزارة التعليم أن تحديث البيانات المهنية عبر نظام الرخص المهنية للوظائف التعليمية، يكون من خلال الخطوات التالية:

1 – الدخول على موقع نظام الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.

2 – عند عدم توافر بيانات لك في أنظمة الوزارة، ستظهر عبارة “ليس لديك بيانات في نظام نور”.

3 – تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد.

4 – الضغط على تحديث البيانات نور.

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الرخصة المهنية مع كافة المعلمين في هذا الموعد

في الوقت نفسه، أعلنت هيئة ‏تقويم التعليم أنه بنهاية عام 2024 يجب أن تكون الرخصة المهنية مع كافة المعلمين والمعلمات ممن علاوتهم مستمرة.

فيما كشف المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، عن حصول برنامج واحد على الاعتماد البرامجي المشروط، إضافة إلى الإعلان عن تحويل خمسة برامج أكاديمية في 4 جامعات بالمملكة من اعتماد برامجي “مشروط” إلى اعتماد برامجي “كامل”.

العمل على رفع جودة التعليم والتدريب

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

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أخبار السعودية الوظائف التعليمية تحديث البيانات المهنية خدمة اليوم خطوات تحديث نظام الرخص المهنية نظام نور

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