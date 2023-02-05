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“ساما”: 475 مليار ريال قيمة القروض التراكمية في 2022
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“ساما”: 475 مليار ريال قيمة القروض التراكمية في 2022

“ساما”: 475 مليار ريال قيمة القروض التراكمية في 2022

“ساما”: 475 مليار ريال قيمة القروض التراكمية في 2022
٠٧:٥٣:٥٣ ص، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال البنك المركزي “ساما” إن قيمة القروض الشخصية التراكمية سجلت  474.62 مليار ريال بنهاية عام 2022، مقابل 447.89 مليار ريال في نهاية الربع المماثل من عام 2021.

ارتفعت قيمة القروض بنسبة 5.97% خلال عام 2022 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 26.73 مليار ريال مقارنة مع قيمتها في نهاية العام السابق.

ارتفاع قيمة القروض 

في الوقت نفسه، ارتفعت قيمة القروض الاستهلاكية التراكمية بنسبة 5.4% بنهاية الربع الرابع من عام 2022 على أساس سنوي، مسجلة زيادة قيمتها 23.16 مليار ريال مقارنة مع قيمتها بنهاية الربع المماثل من عام 2021.

كما سجلت القيمة الإجمالية للقروض الاستهلاكية  451.55 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2022، مقارنة مع 428.4 مليار ريال بنهاية الربع ذاته من العام السابق.

تعيين السياري

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيًا بإعفاء الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظ البنك المركزي من منصبه.

وحسب الأمر السامي فقد تم تعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري محافظًا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.

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