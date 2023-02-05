خلال 30 يومًا.. تسجيل أكثر من 34 ألف مخالفة للنقل

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ارتفعت مخالفات النقل في ديسمبر الماضي، إلى أكثر من 34 ألف مخالفة في أنشطة النقل البري والبحري، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للنقل.

وسجلت الهيئة 34 ألفًا و358 مخالفة في وقت بلغت فيه عمليات فحص خلال الرقابة الميدانية المنفذة، 171 ألفًا و913 عملية فحص في أنشطة النقل البري، منها 169 ألفًا و955 عملية فحص لمركبات النقل، و438 عملية فحص للمركبات الأجنبية، و1546 عملية فحص لأنشطة النقل البحري.

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أرقام المخالفات

ووفقًا للتقرير فقد تم تنفيذ 1520 زيارة رقابية لمنشآت النقل البري، وزيارة ميدانية واحدة لمحطات القطارات بمختلف مناطق المملكة، وتحرير 20 ألفًا و814 مخالفة، محررة على أنشطة النقل البري، وتسجيل عمليات الرصد الآلي 13 ألفًا و404 مخالفات، وتسجيل 40 مخالفة في أنشطة النقل البحري.

وبلغت نسبة الالتزام والامتثال العام للنقل البري 90 في المئة، والنقل البحري 97 في المئة، والنقل السككي 100 في المئة.

وعلى ما أفاد التقرير، فقد سجل نشاط نقل البضائع أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري، وحل نشاط النقل المتخصص بالحافلات والأجرة ثانيًا، ونشاط الأجرة العامة ثالثًا، وأجرة المطار أفرادًا رابعًا، بحسب صحيفة “الوطن”.

وتمثلت المخالفات المرصودة بأنشطة النقل في: تشغيل مركبة النقل دون بطاقة تشغيل، وعدم مطابقة حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنة، للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، وتحميل البضاعة بطريقة غير آمنة.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة صدارة المخالفات بـ13.724 ألف مخالفة، وحلت الرياض ثانيا بـ10.051 مخالفة، والشرقية ثالثا بـ3.936 مخالفة، والمدينة المنورة رابعا بـ1.709 مخالفات.

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56 ساعة لقيادة الحافلات أسبوعيًا

إلى ذلك، حددت الهيئة العامة للنقل 56 ساعة لقيادة الحافلات أسبوعيًا، بدءا من نهاية إبريل المقبل، لرفع مستوى السلامة على الطرق البرية.

ويبلغ الحد الأقصى للقيادة الأسبوعية 56 ساعة، والقيادة اليومية 9 ساعات، والحد الأقصى للقيادة خلال 14 يومًا 90 ساعة، وتبلغ فترات الراحة اليومية 11 ساعة، والراحة الأسبوعية 45 ساعة، والتي سيبدأ تطبيقها فعليا بدءا من 30 إبريل المقبل.