الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
خبير طقس يتوقع أجواءً باردة مع أمطار متجمدة على هذه المناطق
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خبير طقس يتوقع أجواءً باردة مع أمطار متجمدة على هذه المناطق

خبير طقس يتوقع أجواءً باردة مع أمطار متجمدة على هذه المناطق

خبير طقس يتوقع أجواءً باردة مع أمطار متجمدة على هذه المناطق
٠٧:٣٠:٤٧ ص، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة ثم انخفاضًا مع بقاء الأجواء باردة على معظم المملكة.

تساقط أمطار يخالطها مطر متجمد

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه من المتوقع تساقط أمطار يخالطها مطر متجمد على القريات وطريف والحدود الشمالية، منتصف هذا الأسبوع، مع هبوب رياح مغبرة على معظم الأنحاء.

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طقس بارد على معظم مناطق المملكة

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا باردًا على معظم مناطق المملكة.

صقيع خلال ساعات الصباح الباكر

وأضاف أنه لا يستبعد تكوّن الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل.

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رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية

وأشار التقرير إلى استمرار تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم.

أجواء باردة وتكون الصقيع على تبوك

توقع المركز الوطني للأرصاد، موجة باردة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها تكون الصقيع على تبوك ومحافظة تيماء ومراكز المعظم وجبل اللوز وحالة عمار وعلقان، مشيرًا إلى أن الحالة بدأت من الساعة الثالثة ليلاً، وتستمر حتى الساعة الـ 9 من صباح اليوم.

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توقعات الأرصاد .. أجواء باردة وتكون الصقيع على منطقة تبوك حتى صباح اليوم

منها تبوك وحائل.. الأرصاد& يتوقع طقسًا باردًا وتكوّن الصقيع على 4 مناطق بالمملكة

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