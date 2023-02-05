7 آليات للتطوير.. التوسُّع في إنشاء مقابر غير المسلمين بالمملكة

تواصل – فريق التحرير:

وجّهت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عددًا من أماناتها، بإنشاء مقابر لغير المسلمين لتسهيل سرعة إجراءات دفن الأموات منهم، بدلاً من نقلهم إلى مقابر محددة.

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مقابر بمواصفات محددة

وقالت الوزارة إن هذه المقابر ستكون كمثيلاتها الموجودة في محافظة (جدة) وغيرها، كما كان الأمر عليه في السابق. ووفق مصادر مطلعة، فإن الوزارة حدّدت مواصفات لهذه المقابر خلافاً لمقابر المسلمين.

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7 آليات لتطوير رحلة المتوفى

وعقدت إدارة «إكرام الموتى» بأمانة الطائف، اجتماعاً مع نخبة من المختصين بوزارة الصحة؛ لمناقشة المواضيع المتعلقة برحلة المتوفى، وآلية تطويرها بما يحقق الراحة لأهالي الموتى، ضمن خطط تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين.

وتضمنت آلية التطوير الإجراءات الآتية:

1 – تجهيزات القبور.

2 – إمكانية حصول ذوي المتوفى على شهادات دفن فورية عبر خدماتها الإلكترونية بكل يسر وسهولة، خلافاً لشهادات الوفاة التي تصدر من مستشفيات وزارة الصحة.

3 – تجهيز المقابر بشكل يومي لتوجيه الدفن بها.

4 – رفع سور عدد من المقابر.

5 – إنشاء مقابر أخرى جديدة بكل خدماتها من الحفر والمغاسل ومستلزمات الكفن.

6 – نظافة المقابر من الأشجار.

7 – ترقيم المقابر ليسهل على أهل الموتى معرفة أماكن قبور موتاهم عند الزيارة والسلام عليهم لاحقاً.

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