منها تبوك وحائل.. “الأرصاد” يتوقع طقسًا باردًا وتكوّن الصقيع على 4 مناطق بالمملكة

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس بارد على معظم مناطق المملكة.

وتابع أنه لا يستبعد تكوّن الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل.

رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية

وأشار التقرير إلى استمرار تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم.

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حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

وتتحول ليلاً على الجزء الشمالي إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وأضاف التقرير أن ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، ومن نصف المتر إلى المتر والنصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر، وحالة البحر خفيف الموج.

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