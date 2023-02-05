الرشوة في الصدارة.. “نزاهة”: 43 ألف بلاغ فساد في 2022

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وصل عدد البلاغات الواردة لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد 43.182 بلاغًا في عام 2022، منها 23.046 بلاغًا مشمولة باختصاصات الهيئة تشكل 53% يباشرها 26 فرعًا.

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ارتفاع بلاغات الفساد

وأكد المتحدث باسم الهيئة أحمد الحسين أن زيادة أعداد البلاغات لها عدة أسباب، ومن أهمها:

1- امتداد للثقة في الجهود التي تبذلها الهيئة لحماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.

2 – ارتفاع مستوى معرفة المبلغين باختصاصات الهيئة.

3 – تعاون الجهات الحكومية والمواطنين المستمر مع الهيئة، بما يكفل تحقيق أهدافها في مكافحة الفساد.

وأضاف المتحدث، وفقًا لـ”عكاظ” أن المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، تولي بالغ الاهتمام بالجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساد محليًا ودوليًا، وتقدم كامل الدعم للهيئة في جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد المالي والإداري؛ كون حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد؛ من مرتكزات رؤية 2030.

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قوائم تفصيلية

ودأبت الهيئة على إصدار قوائم تفصيلية بين حين وآخر، لتوضيح الموقوفين بتهم الفساد بأعدادهم، وبيان طبيعة القضايا الجنائية التي تورطوا فيها، على أن تُستكمل بحقهم الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم للقضاء.

وفي شهر صفر 1444، قامت الهيئة بـ 3164 جولة رقابية، وأجرت 147 تحقيقًا و97 موقوفًا، وخلال ربيع الأول، نفذت 3426 جولة رقابية وأجرت 148 تحقيقًا و60 موقوفًا.

وخلال شهر ربيع الآخر نفذت 2799 جولة رقابية، وأجرت 308 تحقيقًا و138 موقوًفا، وفي جمادى الأولى نفذت 2426 جولة رقابية وأجرت 437 تحقيقًا و170 موقوفًا.

وخلال شهر جمادى الآخرة، أعلنت “نزاهة”، أنها باشرت اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (3364) جولة رقابية، والتحقيق مع (307) مشتبهًا ينتسبون إلى وزارات الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني، والطاقة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصحة، والتعليم، والبيئة والموارد الزراعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأشارت الهيئة إلى إيقاف 142 متهمًا، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير). وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيًدا لإحالتهم للقضاء.

وسجلت بلاغات المواطنين والمقيمين إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ارتفاعًا بنسبة 170 في المئة خلال الخمس سنوات الماضية.

وأوضح تقرير أن عدد البلاغات وصلت في عام 2018 إلى 15.991 بلاغًا، مقابل 43.181 بلاغًا في العام الماضي، أما البلاغات الحضورية إلى مقار فروع الهيئة فقد قفزت في الفترة نفسها بنسبة 121 في المئة.

يذكر أن الهيئة وعملاً على ضمان استقلاليتها ترتبط بالملك مباشرة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال التام ماليًا وإداريًا، بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة كانت، وليس لأحد التدخل في مجال عملها.

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