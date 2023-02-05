6 أسباب للصداع المستمر وأفضل طرق العلاج

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يعاني الكثير من الناس من ألم الصداع المستمر الذي ينتابهم لأيام عديدة، تصل إلى 15 يومًا أو أكثر في الشهر لأكثر من ثلاثة أشهر.

الصداع

ويمكن تعريف الصداع “على أنه الألم الناتج عن تفاعل هياكل حساسة للألم تسمى مستقبلات الألم، توجد هذه المستقبلات في نهايات ألياف عصبية معينة، وتؤدي إلى الإجهاد، أو توتر العضلات، أو الأوعية الدموية، وتقوم بسلسلة من الأحداث التي تتضمن تنشيط مستقبلات الألم، من خلال إرسال إشارة عبر الألياف العصبية إلى الدماغ، ويقرأ الدماغ هذه الإشارة على أنها ألم”.

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مسببات الصداع المستمر

تتعدد أسباب الصداع ويمكن إرجاعها إلى أحد الأسباب التالية:

1 – حالات الالتهاب أو مشكلات في الأوعية الدموية في الدماغ أو في الأوعية الدموية المجاورة له.

2 – السكتة الدماغية.

3 – حالات العدوى، مثل التهاب السحايا.

4 – ارتفاع الضغط أو انخفاضه داخل الجمجمة.

5 – ورم الدماغ.

6 – إصابات الدماغ.

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أعراض الصداع المستمر

يمكن اعتبار الصداع مستمراً خلال ثلاثة أيام من الإصابة بالصداع للمرة الأولى، وتكون أعراضه كما يلي:

1 – يؤثر على جانبي رأسك.

2 – ألم يبدو مثل الضغط أو الشد.

3 – تكون شدة الألم خفيفة إلى متوسطة.

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التعامل مع الصداع

من المهم أن يعمل علاج الصداع على منع الألم، حيث تختلف إستراتيجيات الوقاية منه بشكل كبير، وذلك حسب نوع الصداع الذي تصاب به، وحسب المسبب أيضاً، لذا يجب الرجوع إلى الطبيب أولاً لاقتراح خطة العلاج الأفضل، قبل استخدام أي دواء، وقد يشمل العلاج ما يلي:

– مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات، مثل: نورتريبتيلين، حيث يمكن استخدامها لعلاج نوبات الصداع الحادة، ويمكن أن تساعد هذه العلاجات في علاج الاكتئاب، والقلق، واضطرابات النوم التي عادةً ما تصاحب نوبات الصداع الحادة اليومية.

– مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية، فقد تساعد في علاج الاكتئاب، والقلق.

– مثبطات بيتا، يشيع استخدام هذه الأدوية لعلاج ضغط الدم المرتفع، لكنها أيضاً خط علاج أساسي للوقاية من نوبات الشقيقة المزمنة.

– مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مثل دواء إيبوبروفين أو نابروكسين.