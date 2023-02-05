عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في تشيلي إلى 22 قتيلاً

تواصل – واس:

ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في تشيلي إلى 22 قتيلاً بحسب إحصائية جديدة نشرتها السلطات المحلية أمس.

250 حريقًا نشطًا

وأشارت وزيرة الداخلية التشيلية كارولينا توها إلى إصابة نحو 554 شخصًا بسبب الحرائق، منهم 16 في حالة حرجة. وقال الجهاز الوطني للوقاية والاستجابة للكوارث: “إنه من بين نحو 250 حريقًا نشطًا، خرج 80 حريقًا عن السيطرة”.

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إعلان حالة الطوارئ

وأعلن الرئيس التشيلي، غابرييل بوريك، حالة الطوارئ في منطقة “لا أروكانيا” بعد اتخاذ إجراء مماثل في منطقتي نوبلي وبيوبيو حيث يسمح إعلان حالة الطوارئ بتوفير موارد إضافية لمكافحة الحالات الطارئة.

وقطع الرئيس التشيلي، الجمعة، إجازته الصيفية وسافر إلى بلدتي نوبل وبيوبيو.

وقال بوريك من بيوبيو “دوري كرئيس اليوم التأكد من أن جميع الموارد ستكون متاحة للطوارئ وأن يشعر الناس أنهم لن يكونوا بمفردهم”.

وأشار أيضًا إلى وجود “دلائل” على احتمال اندلاع بعض الحرائق عمدًا.

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تدمير 99 ألف فدان

ووفقًا لبيانات رسمية صدرت يوم الجمعة فإن الحرائق أتت على مساحة بلغت نحو 99 ألف فدان.

وأعلن وزير الزراعة تحطم طائرة مروحية لدعم الطوارئ في منطقة «لا أروكانيا» الجنوبية، مما أسفر عن مقتل شخصين، وفقاً لما ذكرته رويترز.

وقالت وزيرة الداخلية، كارولينا توها، إن “الظروف في الأيام المقبلة ستكون محفوفة بالمخاطر”.

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