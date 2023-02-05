الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
6 أسباب للصداع المستمر وأفضل طرق العلاج
عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في تشيلي إلى 22 قتيلاً
بالأرقام.. أكثر 10 مواقع إليكترونية زيارة في العالم
“التأمينات” توضح كيفية توزيع المعاش على الورثة
ربط 5 آلاف مدرسة بشبكة كاميرات لتعزيز الحماية
توقعات الأرصاد .. أجواء باردة وتكون الصقيع على منطقة تبوك حتى صباح اليوم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في تشيلي إلى 22 قتيلاً

عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في تشيلي إلى 22 قتيلاً

عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في تشيلي إلى 22 قتيلاً
٠٤:٠٢:٢٨ ص، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في تشيلي إلى 22 قتيلاً بحسب إحصائية جديدة نشرتها السلطات المحلية أمس.

250 حريقًا نشطًا

وأشارت وزيرة الداخلية التشيلية كارولينا توها إلى إصابة نحو 554 شخصًا بسبب الحرائق، منهم 16 في حالة حرجة. وقال الجهاز الوطني للوقاية والاستجابة للكوارث: “إنه من بين نحو 250 حريقًا نشطًا، خرج 80 حريقًا عن السيطرة”.

اقرأ أيضًا:

وفاة 7 وإصابة 53.. شاهد السكان يقفزون من النوافذ هربًا من الحرائق بهذه الدولة

إعلان حالة الطوارئ

وأعلن الرئيس التشيلي، غابرييل بوريك، حالة الطوارئ في منطقة “لا أروكانيا” بعد اتخاذ إجراء مماثل في منطقتي نوبلي وبيوبيو حيث يسمح إعلان حالة الطوارئ بتوفير موارد إضافية لمكافحة الحالات الطارئة.

وقطع الرئيس التشيلي، الجمعة، إجازته الصيفية وسافر إلى بلدتي نوبل وبيوبيو.

وقال بوريك من بيوبيو “دوري كرئيس اليوم التأكد من أن جميع الموارد ستكون متاحة للطوارئ وأن يشعر الناس أنهم لن يكونوا بمفردهم”.

وأشار أيضًا إلى وجود “دلائل” على احتمال اندلاع بعض الحرائق عمدًا.

اقرأ أيضًا:

بمحطة الشعيبة.. «روبوت» ذكي لمكافحة الحرائق يعزز منظومة الأمن والسلامة

تدمير 99 ألف فدان

ووفقًا لبيانات رسمية صدرت يوم الجمعة فإن الحرائق أتت على مساحة بلغت نحو 99 ألف فدان.

وأعلن وزير الزراعة تحطم طائرة مروحية لدعم الطوارئ في منطقة «لا أروكانيا» الجنوبية، مما أسفر عن مقتل شخصين، وفقاً لما ذكرته رويترز.

وقالت وزيرة الداخلية، كارولينا توها، إن “الظروف في الأيام المقبلة ستكون محفوفة بالمخاطر”.

اقرأ أيضًا:

احتراق نصف مدينة بالكامل .. حرائق الغابات تجتاح ولاية ميزوري الأمريكية (فيديو وصور)

الكلمات الدلالية:
الرئيس التشيلي الطوارئ تشيلي حالات الطوارئ حرائق حرائق الغابات حرائق الغابات في تشيلي مروحية

مواد ذات صلة

المزيد
7 نصائح صحية لممارسي اللياقة البدنية في رمضان

7 نصائح صحية لممارسي اللياقة البدنية في رمضان

٠٨:٥٦ ص، الثلاثاء، ٣١ مايو ٢٠١٦
توقعات بحالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الأيام القليلة المقبلة

توقعات بحالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الأيام القليلة المقبلة

١٠:٢٢ م، الثلاثاء، ١٣ يناير ٢٠١٥
وظيفة «مُحاضر» شاغرة بكلية علوم الأرض جامعة المؤسس

وظيفة «مُحاضر» شاغرة بكلية علوم الأرض جامعة المؤسس

٠٨:٣١ م، الخميس، ٢٣ أبريل ٢٠١٥
بالصور.. وزير العمل من مجمع اتصالات بالرياض: لا تراجع عن قرار التوطين

بالصور.. وزير العمل من مجمع اتصالات بالرياض: لا تراجع عن قرار التوطين

٠٣:٢٦ م، السبت، ١٥ أكتوبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *