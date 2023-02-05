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بالأرقام.. أكثر 10 مواقع إليكترونية زيارة في العالم
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بالأرقام.. أكثر 10 مواقع إليكترونية زيارة في العالم

بالأرقام.. أكثر 10 مواقع إليكترونية زيارة في العالم

بالأرقام.. أكثر 10 مواقع إليكترونية زيارة في العالم
٠٣:٣٨:٢٦ ص، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

من بين 168 مليار زيارة شهريًا، تصدر “جوجل” قائمة أكثر مواقع الويب زيارة على مستوى العالم بأكثر من 85 مليار زيارة شهريًا، مع أكثر من 3.5 مليار عملية بحث يوميًا، تلاه في المركز الثاني “يوتيوب”.

وشملت القائمة وسائل تواصل اجتماعي منها “فيسبوك” و”إنستجرام” و”تيك توك”، حيث شهد تطبيق الفيديوهات القصيرة “تيك توك” زيادة في شعبيته خلال السنوات الأخيرة وأصبح من أكثر منصات التواصل الاجتماعي شعبية في العالم.

وتهيمن المواقع الأمريكية بصورة كبيرة على القائمة، وتدير نصفها تقريبًا شركات تكنولوجية كبرى مثل “مايكروسوفت” و”ألفابت” و”أمازون” و”ميتا”.

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المواقع الإلكترونية التي تشهد أكثر زيارات في العالم

1 – جوجل – 85.1 مليار زيارة شهريًا – الولايات المتحدة

2- يوتيوب – 33.0 مليار زيارة شهريًا – الولايات المتحدة

3 – فيسبوك – 17.8 مليار زيارة شهريًا – الولايات المتحدة

4 – تويتر – 6.8 مليار زيارة شهريًا – الولايات المتحدة

5 – إنستجرام – 6.1 مليار زيارة شهريًا – الولايات المتحدة

6 – بايدو – 5.0 مليار زيارة شهريًا – الصين

7 – ويكيبديا – 4.8 مليار زيارة شهريًا – الولايات المتحدة

8 – يانديكس – 3.4 مليار زيارة شهريًا – روسيا

9 – ياهو – 3.3 مليار زيارة شهريًا – الولايات المتحدة

10 – واتساب – 2.9 مليار زيارة شهريًا – الولايات المتحدة

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