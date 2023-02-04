ربط 5 آلاف مدرسة بشبكة كاميرات لتعزيز الحماية

تواصل- فريق التحرير

في إطار تحقيق بيئة مدرسية آمنة وحماية مقدرات وأصول المدارس، قررت وزارة التعليم تغطية 5000 مدرسة في مختلف المناطق والمحافظات بشبكة كاميرات من خلال شركة تطوير.

وتهدف هذه الخطوة أيضاً إلى الوقوف على أمن وسلامة منسوبي المدارس من طلاب ومعلمين وأولياء أمور والتعامل مع الحالات الطارئة.

إرسال إنذار

ويأتي ذلك في إطار التحول الإلكتروني والاستفادة من الإمكانيات التقنية. وبموجب الضوابط ستكون الكاميرات عالية الدقة وترسل الإنذارات تلقائيا في حالات فقد الصورة وتحسس الحركة واختراق المنطقة المحظورة، حسب المدينة، كما سيتضمن المشروع غرف للمراقبة والتحكم.

ملامح المشروع:

5000 مدرسة

16 كاميرا في مدارس البنين

8 كاميرات خارجية في مدارس البنات

تركيب الشاشات وربطها بالنظام

في إدارات التعليم

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