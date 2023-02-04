الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
“التأمينات” توضح كيفية توزيع المعاش على الورثة
ربط 5 آلاف مدرسة بشبكة كاميرات لتعزيز الحماية
توقعات الأرصاد .. أجواء باردة وتكون الصقيع على منطقة تبوك حتى صباح اليوم
باستخدام طائرات الدرونز.. نثر 2.5 مليون بذرة في 5 مواقع بالمملكة
انفجار غامض في سماء ولاية أمريكية يحصد ملايين المشاهدات
بدء التسجيل في مبادرة التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية.. 5 أهداف رئيسية

الرئيسية

 /

دولي

 /

انفجار غامض في سماء ولاية أمريكية يحصد ملايين المشاهدات

انفجار غامض في سماء ولاية أمريكية يحصد ملايين المشاهدات

انفجار غامض في سماء ولاية أمريكية يحصد ملايين المشاهدات
٠٢:٣٦:٠١ ص، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام أمريكية لانفجار ضخم في سماء ولاية مونتانا الأمريكية، حصد ملايين المشاهدات .

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن دوللي مور، التي صورت مقطع الفيديو المتداول إنها “شاهدت طائرة نفاثة تحلق بسرعة كبيرة ثم وقع انفجار بعد ذلك”.

إلى ذلك، رد مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” على تكهنات بأن الحادث نجم عن تفجير المنطاد الصيني، حيث قالوا إن المنطاد الذي حلق فوق مونتانا لم ينفجر.

وأعلنت الولايات المتحدة، إسقاط المنطاد الصيني قبالة ساحل كارولينا الجنوبية، فيما بدأت عملية لاستعادة حطام المنطاد.

ونشرت وسائل إعلام أول فيديو يوثق لحظة سقوط المنطاد الصيني بعدما تصدت له طائرة عسكرية أمريكية.

وبدأ الجيش الأمريكي تنفيذ خطة لإسقاط المنطاد الصيني، الذي ظل يحلق منذ عدة أيام فوق سماء الولايات المتحدة.

 

تعليق الطيران

وقبل قليل، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أنها أغلقت المجال الجوي في أجزاء من ولاية كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية، لـ”دعم وزارة الدفاع في جهد يتعلق بالأمن القومي”.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس جو بايدن أعطى الضوء الأخضر لإسقاط المنطاد، مشيرة إلى تحرك سفن حربية ومقاتلات إلى موقع المنطاد.

 

ضغوط لإسقاطه

وظل أعضاء الكونغرس والمرشحون الجمهوريون للانتخابات الرئاسية 2024، منذ يوم أمس، يضغطون علنا على إدارة جو بايدن لإسقاط المنطاد على الفور.

وردّ الرئيس الأميركي، السبت، على سؤال عما إن كانت الولايات المتحدة ستسقط المنطاد الصيني، وقال “سنتولى أمره”.

وفي وقت سابق، قال أربعة مسؤولين لوكالة أسوشيتد برس إن لدى إدارة الرئيس الأمريكي خطة لإسقاط المنطاد، من خلال إسقاطه بمجرد وصوله فوق المحيط الأطلسي، حيث يمكن استعادة الحطام.

اقرأ أيضا

بعد أنباء إسقاط المنطاد الصيني.. إغلاق 3 مطارات بالولايات المتحدة الأمريكية

الكلمات الدلالية:
امريكا انفجار غامض سماء امريكا منطاد صيني

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. (تواصل) تنشر آخر تصوير للصحفي الفرنسي قبل قتله أمس في حمص بين الانفجاريات

بالفيديو.. (تواصل) تنشر آخر تصوير للصحفي الفرنسي قبل قتله أمس في حمص بين الانفجاريات

١٠:٣٨ م، الخميس، ٢٣ فبراير ٢٠١٢
شاهد.. عناصر من «طالبان» يمارسون الرياضة في القصر الرئاسي

شاهد.. عناصر من «طالبان» يمارسون الرياضة في القصر الرئاسي

٠٩:٤٩ م، الأثنين، ١٦ أغسطس ٢٠٢١
اليمن.. مقاتلات التحالف تدك تعزيزات ميليشيا الحوثي بصعدة

اليمن.. مقاتلات التحالف تدك تعزيزات ميليشيا الحوثي بصعدة

٠٤:٥٠ ص، الأربعاء، ٠٨ مايو ٢٠١٩
 الرئيس اليمني يدعو الوزراء والنواب ومستشاريه لاجتماع “استثنائي”

 الرئيس اليمني يدعو الوزراء والنواب ومستشاريه لاجتماع “استثنائي”

١٠:٥٣ ص، الثلاثاء، ٠٢ سبتمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *