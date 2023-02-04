بدء التسجيل في مبادرة التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية.. 5 أهداف رئيسية

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، مساء أمس السبت، عن إطلاق مبادرة التطوير المهني المرن لشاغلي الوظائف التعليمية عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني “FutureX”؛ وذلك بدءاً من تاريخ 19 فبراير الجاري.

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أهداف المبادرة

وأوضح المعهد الوطني للتطوير المهني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن من أهداف المبادرة ما يلي:

– تحفيز التطوير المهني الذاتي للمعلمين

– إكسابهم المعارف والمهارات المتنوعة لأداء مهامهم بفاعلية

– توفير فرص تطوير مهني مرنة للمعلمين حسب الوقت والمكان المناسب لهم.

– الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والعالمية في التطوير المهني للمعلمين.

– دعم شاغلي الوظائف التعليمية بتوفير فرص تطوير مهني معتمدة لتحقيق نقاط التطوير المهني.

رابط التسجيل

وأشار المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي أنه يمكن التسجيل من خلال زيارة الرابط التالي (اضغط هنا).

ولفت المعهد، إلى أن فترة التدريب ثلاثة أشهر من تاريخ التسجيل والالتحاق بالمسار بدءا من تاريخ 19 فبراير 2023م.

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