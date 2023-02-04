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اختراق كاميرات المراقبة داخل سجن إيراني”سيئ السمعة” واكتشاف الصدمة (فيديو)
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اختراق كاميرات المراقبة داخل سجن إيراني”سيئ السمعة” واكتشاف الصدمة (فيديو)

اختراق كاميرات المراقبة داخل سجن إيراني”سيئ السمعة” واكتشاف الصدمة (فيديو)

اختراق كاميرات المراقبة داخل سجن إيراني”سيئ السمعة” واكتشاف الصدمة (فيديو)
٠١:٢١:٥٢ ص، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
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ملاحظة المقطع يحتاج معالجة

تواصل- فريق التحرير:

نشرت مجموعة إيرانية معارضة، مقطع فيديو أكدت أنه من داخل أحد السجون الإيرانية، حيث اخترقت كاميرات المراقبة ووثقت تدريبات على قتل السجناء.

وأظهر الفيديو  ممارسات مخيفة في سجن إيفين بطهران، غرضها قتل المتظاهرين هناك، وكتبت أن مقاطع الفيديو تظهر “إجراء تدريبات على إطلاق النار مباشرة، باتجاه الصدر على يد فرقة خاصة، والضرب والإهانة في سجون إيران، بحسب موقع “إيران إنترناشونال”.

تسجيلات مصورة

وكانت المجموعة قد نشرت في أغسطس 2021، تسريبات فظيعة كشفت ممارسة مخيفة، يرتكبها الأمن الإيراني في سجن إيفين سيئ السمعة في طهران.

وبثت حينها مقاطع وتسجيلات مصورة، التقطتها كاميرات المراقبة الأمنية في السجن لحظة بلحظة.

وقد ظهر فيها حراس يضربون سجناء، ويجرون معتقلا فاقد الوعي على الأرض، فيما بدت بمقاطع أخرى اشتباكات بين الحراس والسجناء.

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سجن النساء

كما نشرت مقاطع من سجن النساء أيضا، في فرع “إيفين” سيئ الصيت، حيث يحتجز العديد من السجناء السياسيين، ومعتقلي الرأي، فضلا عن مزدوجي الجنسية، الذين تستعملهم طهران عادة كورقة مساومة مع الغرب.

 

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ايران سجن إيراني سجن ايفين قتل السجناء

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