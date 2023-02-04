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“التاجر الصغير”.. مبادرة لتأهيل الأطفال لسوق العمل واحترام جميع المهن
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“التاجر الصغير”.. مبادرة لتأهيل الأطفال لسوق العمل واحترام جميع المهن

“التاجر الصغير”.. مبادرة لتأهيل الأطفال لسوق العمل واحترام جميع المهن

“التاجر الصغير”.. مبادرة لتأهيل الأطفال لسوق العمل واحترام جميع المهن
٠١:٢٤:٣١ ص، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت نجوى تركستاني المشرفة العامة بنادى الوحدة الرياضي، عن مبادرة لتأهيل 120 طفلًا من عمر 3 سنوات إلى 5 سنوات لسوق العمل ضمن فعاليات معرض “التاجر الصغير”.

وأوضحت تركستاني أن نشاط الأطفال قسم إلى فرسان ورواد وأثمار وأشبال، موضحة أن أن كل مسمى يختص بفئة عمرية محددة ونشاط خاص.

أهم أهداف الفعالية

وأكدت نجوى تركستاني أن الهدف من المشروع هو تعزيز احترام جميع المهن وترسيخ الثقافة المالية وإدارة الأموال لدى الأطفال لمعرفة حقوقهم ومسؤولياتهم، وتم تدريب الأطفال على تقسيم المبلغ إلى ثلاثة أقسام للاستثمار وربح للطفل وصدقة يتم جمعها وصرفها في عمل خيري.

في سياق متصل، أوضحت بشاير البراشي مسؤول الأنشطة والفعاليات بنادي الوحدة الرياضي بمكة على أهمية رعاية روح المبادرة الاستثمارية في نفوس الأجيال الجديد، وفقا لـ”المدينة”.

وقالت إن الفعالية استهدفت تشجيع وتسهيل إيصال فكرة المشاريع الصغيرة والعمل التجاري لدى الأطفال، وقالت: إن المشاركين كان لديهم الحماس والأدب والأمانة والثقة، ومارسوا تجارتهم بكل احتراف.

 

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