استشاري ينصح بتناول 7 بدائل لـ”الملح”.. طعم مميز وأكلات صحية

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نصح د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض بتناول بدائل الملح.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “بدائل الملح الطبيعية لمذاق مميز وأكلات صحية متعددة، منها”:

– الثوم

– الفلفل

– الكركم

– القرفة

– الشبت

– الكمون

– الليمون

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نصائح لتقليل نسبة الدهون

وفي وقت سابق، وجه د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، نصائح مهمة لتقليل نسبة الدهون أثناء طهي الطعام.

وقال الذيابي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: لتقليل كمية الدهون عند طبخ اللحوم عليك بما يلي:

– أزل الشحم من اللحوم وأزل جلد الدجاج

– استبدل قلي اللحوم بالشوي

– قلل من الزيت المضاف أثناء الطبخ

العلاقة بين الدهون الثلاثية وحصوات المرارة

كذلك أوضح د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، العلاقة بين الدهون الثلاثية وحصوات المرارة.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “ارتفاع الدهون الثلاثية يزيد إحتمالية تكون الحصوات في المرارة”.

وأضاف الذيابي في تغريدة أخرى “إن عصارة المرارة قد تسبب إسهال مزمن بعد استئصال المرارة أو استئصال الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة”.

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