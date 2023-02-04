بعد تهديد بوتين.. ألمانيا تكشف عدد دبابات “ليوبارد 1” التي ستزود بها أوكرانيا

تواصل- وكالات

ذكرت مصادر لصحيفة “هاندلسبلات” الألمانية، أنّه يُمكن لأوكرانيا الحصول على حوالي 160 دبابة “ليوبارد1” من مخزون الصناعة الألمانية.

إصلاح وتصدير

وأشار المصدر إلى أنّه يُمكن لأوكرانيا الحصول على تلك الأعداد من المخزونات الصناعية الألمانية، حيث يمكن للشركات Rheinmetall و Flensburger Fahrzeugbau إنهاء إصلاح وتصدير معظم تلك الدبابات إلى أوكرانيا.

هذا وقد أكد مجلس الوزراء الألماني يوم الجمعة الماضي أن ألمانيا وافقت على نقل دبابات “ليوبارد 1” إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق، كتبت إحدى الصحف الألمانية حول ذلك، وأشارت إلى وجود مشاكل في الذخيرة، كما أنه توقف إنتاج هذه الدبابات.

رد بوتين

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أنّ بلاده مهدّدة “مجدّداً” بـ”دبّابات ألمانية”، في إشارة إلى مدرّعات ليوبارد-2 التي تعهّدت برلين تزويد كييف بها للتصدّي للغزو الروسي الذي قارنه سيّد الكرملين مجدّداً بالحرب ضد هتلر.

الذكرى 80

وفي احتفال بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفياتي على الجيش الألماني في ستالينغراد، قال بوتين “هذا أمر لا يصدق لكنّه حقيقي. نحن مهدّدون مجدّداً بدبّابات ليوبارد ألمانية”، مؤكّداً في الوقت نفسه أنّ روسيا قادرة على “الردّ” على الدول التي تهدّدها.

عودة هتلر

وأضاف الرئيس الروسي في الاحتفال الذي أقيم في فولغوغراد، جنوب غرب البلاد، “مرة أخرى، يريد خلفاء هتلر محاربة روسيا على الأراضي الأوكرانية باستخدام باندرفوتسي”، الاسم الذي أطلق على أنصار القومي المتطرّف الأوكراني ستيبان بانديرا (1909-1959) الذي تعاون مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.

الضوء الأخضر

وبعدما منحتها برلين الضوء الأخضر، تعهّدت دول غربية عدّة تزويد أوكرانيا دبّابات ليوبارد-2 الثقيلة الألمانية الصنع، كما التزمت ألمانيا نفسها تقديم عدد من هذه الدبّابات إلى كييف.

روسيا لن تُهزم

وأضاف بوتين أنّ “أولئك الذين يجرّون الدول الأوروبية، وبينها ألمانيا، إلى حرب جديدة ضدّ روسيا ويقدّمون ذلك، بشكل غير مسؤول، على أنّه أمر واقع، وأولئك الذين يتوقّعون هزيمة روسيا في ساحة المعركة، من الواضح أنّهم لا يفهمون أنّ حرباً معاصرة مع روسيا ستكون مختلفة تماماً”.

وتابع الرئيس الروسي “نحن لا نرسل دبّاباتنا إلى حدودهم، لكن لدينا ما نردّ عليهم به، وهذا الأمر لن يقتصر على استخدام مدّرعات”.

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