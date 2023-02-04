لا يعرفها الكثيرون.. 5 مميزات خفية بهواتف سامسونج جالاكسي

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تحتوي هواتف وأجهزة سامسونج على العديد من المزايا التي يجهلها الكثيرون، ومن أهم هذه الأجهزة هواتف جالاكسي، والتي تساعد في أداء العديد من المهام اليومية وتوفر الوقت والجهد على المستخدم.

ومن ضمن أهم مزايا هواتف سامسونج جالاكسي، بحسب ما أورده موقع سلاش غير الإلكتروني ما يلي:

أهم مزايا هواتف سامسونج جالاكسي

1- التقاط صور سيلفي بأوامر صوتية: “قم بتشغيل تطبيق الكاميرا.اضغط على أيقونة العجلة المسننة في الزاوية اليسرى العليا من التطبيق وافتح الإعدادات، ثم قم بالتمرير لأسفل حتى تجد طرق التصوير، بدّل الخيارين “الأوامر الصوتية” و “إظهار راحة اليد” إلى تشغيل.

ضع الهاتف في مكان آمن وقف أمام الكاميرا. لالتقاط صورة ذاتية أو تسجيل مقطع فيديو، قل cheese”“ أو Shoot أو smile، أو “record video” لمقاطع الفيديو.

كما يمكنك رفع راحة يدك أمام الهاتف حتى يبدأ مؤقت الكاميرا لالتقاط الصور عبر الكاميرا الأمامية أو الخلفية.

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2- أضف حماية إضافية باستخدام المجلد الآمن: “تساعد هواتف سامسونج في حماية المستخدمين عن طريق إضافة مجلد آمن. إنه مجلد مشفر محمي بواسطة منصة أمان Knox الخاصة بشركة سامسونغ. يضيف هذا طبقة إضافية من الأمان والتشفير للملفات الهامة.

وفيما يلي كيفية تمكين المجلد الآمن على هاتف سامسونغ الخاص بك:

• قم بتشغيل الإعدادات.

• قم بالتمرير لأسفل للعثور على القياسات الحيوية والأمن.

• اضغط على “مجلد آمن”.

– المكالمات وإرسال النصوص بتمرير إصبعك: تتيح سامسونج كذلك وظيفة مدمجة تتيح لك إجراء المكالمات وإرسال النصوص بمجرد تمرير إصبعك، ولا تحتاج حتى إلى تمكين أي إعدادات خاصة لاستخدام هذه الميزة. كل ما عليك فعله هو تشغيل تطبيق جهات الاتصال الخاص بك ثم العثور على جهة الاتصال التي تريد تجربة ذلك عليها. بعد ذلك، اسحب لليسار على الاسم المطلوب لإرسال رسالة نصية إليه، أو اسحب لليمين للاتصال به.

– تمكين ضوء الإشارات للإشعارات: تحتوي بعض الهواتف على ضوء صغير يتيح لك معرفة أن لديك إشعارات جديدة، حتى عندما يكون الهاتف مغلقاً.

يمكنك اختيار استخدام فلاش الكاميرا لتنبيهك بإشعار وارد، وبالمثل، يمكنك استخدام خيار وميض الشاشة. سينبهك هذا عندما يكون لديك إشعارات غير مقروءة، أو أصوات تنبيهات فائتة أو مكالمات، وعندما تكون بطاريتك منخفضة. لتمكين هذا الخيار، اتبع الخطوات التالية:

• أدخل الإعدادات.

• قم بالتمرير لأسفل حتى تجد إمكانية الوصول.

• اضغط على “الإعدادات المتقدمة” ثم إخطار الفلاش.

• قم بتمكين ضوء الكاميرا أو فلاش الشاشة حسب تفضيلاتك.

• اقلب هاتفك للحصول على بعض الهدوء والسكينة

• قلب الهاتف لتجنب المكالمات المزعجة أثناء النوم

وداعاً للمكالمات والتنبيه المزعج

– تجنب المكالمات المزعجة أثناء النوم:

تسهل هواتف سامسونج أيضا تجنب أوقات المنبه والمكالمات المزعجة أثناء النوم عندما لا تريد سماعها، عبر قلب الهاتف.

ومع تمكين هذه الميزة، كل ما عليك فعله هو قلب هاتفك لإسكات المنبه أو مكالمة واردة، ومن المهم ملاحظة أنك تقوم فقط بإسكات المكالمة، وليس إلغاؤها، لذا لن يعرف من يتصل بك أنك اخترت تجاهل مكالمته عن قصد.

ويمكنك تشغيل هذه الميزة في بضع خطوات سريعة، مع ملاحظة أنها غير متوفرة في جميع الطرز.

• افتح الإعدادات الخاصة بك.توجه إلى الميزات المتقدمة.

• اضغط على “الحركات والإيماءات”.

• قم بالتبديل إلى “Easy Mute”.

• ما عليك سوى قلب هاتفك بحيث يكون وجهه لأسفل لكتم صوت التنبيهات والمكالمات الواردة.

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