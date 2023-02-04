مواقيت الصلاة ليوم الأحد.. أهالي هذه المنطقة آخر من يصلون الفجر
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد، 14 رجب 1444 هجرية، الموافق 5 فبراير 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:01 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:55، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:57 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:47 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 14 رجب 1444هـ كالتالي:
مواقيت الصلاة ليوم الأحد
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:39
المدينة – 5:42
الرياض – 5:14
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:35
المدينة – 12:36
الرياض – 12:08
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:49
المدينة – 3:47
الرياض – 3:18
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:13
المدينة – 6:10
الرياض – 5:42
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:43
المدينة – 7:40
الرياض – 7:12
اقرأ أيضاً:
بالفيديو.. الخثلان يوضح خطأً شائعًا في الوضوء قد يبطل الصلاة