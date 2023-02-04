السبت، ١٣ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
بعد تهديد بوتين.. ألمانيا تكشف عدد دبابات “ليوبارد 1” التي ستزود بها أوكرانيا
لا يعرفها الكثيرون.. 5 مميزات خفية بهواتف سامسونج جالاكسي
الأرصاد تزف بشرى عن أجواء شهر رمضان.. وتوقعات بتقلبات الأسبوع القادم (فيديو)
مواقيت الصلاة ليوم الأحد.. أهالي هذه المنطقة آخر من يصلون الفجر
طائرة عسكرية أمريكية تولت المهمة.. أول فيديو للحظة إسقاط المنطاد الصيني
متاح الآن.. رابط التقديم على 270 وظيفة بـ القوات المسلحة في 8 مناطق

الرئيسية

 /

محليات

 /

مواقيت الصلاة ليوم الأحد.. أهالي هذه المنطقة آخر من يصلون الفجر

مواقيت الصلاة ليوم الأحد.. أهالي هذه المنطقة آخر من يصلون الفجر

مواقيت الصلاة ليوم الأحد.. أهالي هذه المنطقة آخر من يصلون الفجر
١١:٤١:٥١ م، السبت، ١٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد، 14 رجب 1444 هجرية، الموافق 5 فبراير 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:01 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:55، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:57 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:47 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 14 رجب 1444هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الأحد

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:39

المدينة – 5:42

الرياض – 5:14

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:35

المدينة – 12:36

الرياض – 12:08

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:49

المدينة – 3:47

الرياض – 3:18

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:13

المدينة – 6:10

الرياض – 5:42

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:43

المدينة – 7:40

الرياض – 7:12

اقرأ أيضاً:

بالفيديو.. الخثلان يوضح خطأً شائعًا في الوضوء قد يبطل الصلاة

 

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم الأذان الصلاة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة بجميع المناطق

مواد ذات صلة

المزيد
«بلدي الرياض» يوقع عددًا من مذكرات التفاهم لتطوير منظومة العمل

«بلدي الرياض» يوقع عددًا من مذكرات التفاهم لتطوير منظومة العمل

٠٦:٥٤ م، الثلاثاء، ٠٥ فبراير ٢٠١٩
عودة المعتقل بالعراق (السعدون) للمملكة

عودة المعتقل بالعراق (السعدون) للمملكة

٠٦:١٦ م، الأثنين، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٢
مقتل مهرب وإصابة آخر خلال مطاردة لضبط حشيش بجازان

مقتل مهرب وإصابة آخر خلال مطاردة لضبط حشيش بجازان

٠٦:٠٩ م، الأثنين، ٠٣ سبتمبر ٢٠١٢
«كبار العلماء»: كلام رئيس «مهرجان الأفلام» عارٍ من الصحة

«كبار العلماء»: كلام رئيس «مهرجان الأفلام» عارٍ من الصحة

١٠:١٤ م، الثلاثاء، ٢٥ سبتمبر ٢٠١٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *