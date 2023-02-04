طائرة عسكرية أمريكية تولت المهمة.. أول فيديو للحظة إسقاط المنطاد الصيني

تواصل- فريق التحرير

أعلنت الولايات المتحدة، إسقاط المنطاد الصيني قبالة ساحل كارولينا الجنوبية، فيما بدأت عملية لاستعادة حطام المنطاد.

ونشرت وسائل إعلام أول فيديو يوثق لحظة سقوط المنطاد الصيني بعدما تصدت له طائرة عسكرية أمريكية.

وبدأ الجيش الأمريكي تنفيذ خطة لإسقاط المنطاد الصيني، الذي ظل يحلق منذ عدة أيام فوق سماء الولايات المتحدة.

تعليق الطيران

وقبل قليل، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أنها أغلقت المجال الجوي في أجزاء من ولاية كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية، لـ”دعم وزارة الدفاع في جهد يتعلق بالأمن القومي”.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس جو بايدن أعطى الضوء الأخضر لإسقاط المنطاد، مشيرة إلى تحرك سفن حربية ومقاتلات إلى موقع المنطاد.

عاجل: لحظة تفجير وإسقاط البالون الصيني الآن. pic.twitter.com/gKKeC0hb2s — إياد الحمود (@Eyaaaad) February 4, 2023

ضغوط لإسقاطه

وظل أعضاء الكونغرس والمرشحون الجمهوريون للانتخابات الرئاسية 2024، منذ يوم أمس، يضغطون علنا على إدارة جو بايدن لإسقاط المنطاد على الفور.

وردّ الرئيس الأميركي، السبت، على سؤال عما إن كانت الولايات المتحدة ستسقط المنطاد الصيني، وقال “سنتولى أمره”.

وفي وقت سابق، قال أربعة مسؤولين لوكالة أسوشيتد برس إن لدى إدارة الرئيس الأمريكي خطة لإسقاط المنطاد، من خلال إسقاطه بمجرد وصوله فوق المحيط الأطلسي، حيث يمكن استعادة الحطام.

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