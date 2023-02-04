متاح الآن.. رابط التقديم على 270 وظيفة بـ القوات المسلحة في 8 مناطق

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر أكثر من 270 وظيفة في مختلف التخصصات، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

سباك.

فني ميكانيكي.

فني تبريد.

فني إلكترونيات.

فني تكييف عام.

فني كهرباء.

مدبرة المنزل.

مراقب مواد / مراقب المواد.

اخصائي تموين.

مهندس مصمم مدني.

أخصائي مناقصات.

مشغل حاسب.

مهندس مصمم كهربائي.

مشرف أنتاج البيانات.

محلل النظم.

مطور تطبيقات.

رسام هندسي متخصص في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والميكانيكية والكهربائية.

إداري قواعد بيانات.

صيدلي.

فني صحي.

عامل.

مشغل مغسلة.

مسؤول سلامة.

مترجم.

محاسب.

مبرمج.

فني لف مواتير.

فني غازات طبية.

فني تبريد وتكييف.

فني إلكترونيات.

حاضنة أطفال.

بناء.

مدرس لغة انجليزية

مبرمج.

مدير إدارة الشؤون المالية والميزانية.

مهندس شبكات.

سكرتير طبي.

دهان.

نجار.

وظائف أخرى (متعددة).

أماكن العمل:

مستشفى القوات المسلحة بجازان.

كلية الأمير سلطان الصحية العسكرية بالظهران.

مستشفى القوات المسلحة بشرورة.

مستشفى القوات المسلحة بالجنوب.

مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر.

مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض و جراحة القلب بالرياض.

أماكن أخرى …

طريقة التقديم:

أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح الآن عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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