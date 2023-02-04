السبت، ١٣ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
وفاة رئيس وزراء مصر السابق بعد معاناة مع المرض
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وفاة رئيس وزراء مصر السابق بعد معاناة مع المرض

وفاة رئيس وزراء مصر السابق بعد معاناة مع المرض

وفاة رئيس وزراء مصر السابق بعد معاناة مع المرض
١٠:٥١:٢٧ م، السبت، ١٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

توفي اليوم السبت رئيس وزراء مصر السابق المهندس شريف إسماعيل، عن عُمر ناهز 68 سنة بعد معاناة مع المرض.

وشغل شريف إسماعيل منصب رئيس الوزراء من سبتمبر 2015 حتى يونيو 2018، قبلها عمل وزيرا للبترول من يوليو 2013 حتى سبتمبر 2015، وكانت آخر مناصبه مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ 14 يونيو 2018.

المناصب التي تولاها

وتخرج المهندس شريف إسماعيل فى قسم الميكانيكا بكلية الهندسة جامعة عين شمس عام 1978، ثم عمل مهندسا في البحث والاستكشاف بشركة موبيل حتى 1979، وبدأ العمل فى شركة إنبى منذ 1979 حتى 2000 حتى وصل إلى منصب مدير عام الشؤون الفنية وعضو مجلس الإدارة.

كما شغل منصب وكيل وزارة البترول لمتابعة شؤون وعمليات البترول والغاز من 2000 حتى 2005، ورئيس مجلس إدارة شركة إيجاس من 2005 حتى 2007، ورئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادى القابضة للبترول من 2007 حتى 2013.

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الكلمات الدلالية:
رئيس وزراء مصر شريف إسماعيل مستشار الرئيس مصر

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