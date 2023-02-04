بعد أنباء إسقاط المنطاد الصيني.. إغلاق 3 مطارات بالولايات المتحدة الأمريكية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، مساء اليوم السبت، إغلاق 3 مطارات بعد أنباء إسقاط المنطاد الصيني.

وترددت أنباء عن إسقاط الولايات المتحدة للمنطاد الصيني الشارد في سماء أمريكا، وفرض حظر جوي في محيطه.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية إغلاق المجال الجوي في كل من كارولاينا الشمالية والجنوبية.

وذكرت شبكة CNN، إنه يوجد نشاط مكثف لعدد من الطائرات العسكرية الأمريكية على امتداد مسار المنطاد الصيني.

وأكدت مصادر أنه تم وقف رحلات المغادرة من شاطئ ميرتل ومطارين آخرين “لدعم وزارة الدفاع الأمريكية في جهد أمني وطني”، بحسب “رويترز”.

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الصين تفقد السيطرة على المنطاد

وفي وقت سابق، كشفت الصين اليوم السبت عن فقدان السيطرة على المنطاد الذي يجوب سماء الولايات المتحدة الأمريكية، والذي وصفته واشنطن بأنه أداة للتجسس.

وقرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إرجاء زيارة نادرة كان يعتزم القيام بها للصين لاحتواء التوتر وسبر اللهجة التصالحية التي تعتمدها بكين مؤخرا، حجم القلق الذي تشعر به واشنطن بعد رصد كان ما وصفه البنتاغون بأنه منطاد صيني للمراقبة في الأجواء الأمريكية.

أجواء من التوتر بين واشنطن وبكين

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وعلق البنتاجون على الواقعة بقوله إنه منطاد صيني للمراقبة في الأجواء الأمريكية، أرجا بلينكن زيارته إلى أجل غير مسمى، فيما يشير خبراء إلى أنه تلقى الجواب على تساؤله بشكل غير رسمي.

بدوره أعلن بلينكن أنه لا يزال يعتزم زيارة بكين في وقت لاحق وإبقاء قنوات التواصل مفتوحة، وذلك في إطار جهود تبذلها الولايات المتحدة منذ زمن لمواصلة الحوار مع العملاق الآسيوي.

ووفقا للخبراء، فإن قرار إرجاء الزيارة يعكس مدى قلق الولايات المتحدة وأيضا الأجواء السياسية في واشنطن حيث يسعى الخصوم الجمهوريون للرئيس جو بايدن إلى إيجاد ما يمكّنهم من اتّهامه بالضعف في مواجهة الصين.

وعلق جيكوب ستوكس الباحث في “مركز الأمن الأميركي الجديد” بقوله إن تحليق المنطاد في المجال الجوي الأميركي أثار لدى الأمريكيين قلقا أكبر من مروحة النزاعات الأخرى الدائرة مع الصين، من تصدير الشرائح إلى حقوق الإنسان.

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