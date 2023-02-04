السبت، ١٣ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
وقفة احتجاجية.. ضحايا مرفأ بيروت يوجهون رسالة شديدة اللهجة لوزير العدل
مداهمة أوكار لصناعة إطارات السيارات المغشوشة بالرياض (فيديو)
وفاة رئيس وزراء مصر السابق بعد معاناة مع المرض
“التعليم” تنشر جداول الحصص للأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني
بعد أنباء إسقاط المنطاد الصيني.. إغلاق 3 مطارات بالولايات المتحدة الأمريكية
البرازيل تقرر إغراق حاملة الطائرات “ساو باولو”.. تعرف على السبب

الرئيسية

 /

دولي

 /

وقفة احتجاجية.. ضحايا مرفأ بيروت يوجهون رسالة شديدة اللهجة لوزير العدل

وقفة احتجاجية.. ضحايا مرفأ بيروت يوجهون رسالة شديدة اللهجة لوزير العدل

وقفة احتجاجية.. ضحايا مرفأ بيروت يوجهون رسالة شديدة اللهجة لوزير العدل
١٠:٥٣:٤٧ م، السبت، ١٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

نظم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، مساء اليوم السبت، وقفة احتجاجية، للمطالبة بحق الضحايا الذين راحوا نتيجة الانفجار، ومعرفة أسبابه، والجهات التي تقف وراءه.

توجيه النقد للنائب العام 

وأصدرت جمعية أهالي الضحايا، بيانا، قالت فيه: “أيها القاضي غسان عويدات، أيّهم أنت من بين هؤلاء بعد قراراتك بإطلاق سراح الموقوفين دون الاطلاع على سير التحقيقات، والسماح للموقوف محمد العوف الهروب من وجه العدالة إلى أمريكا”.

اقرأ أيضا:

بعد استدعائه من قاضي التحقيق في مرفأ بيروت .. النائب العام اللبناني يرد اليوم بقرار مماثل

نحن لك بالمرصاد

ووجه البيان رسالة شديدة اللهجة إلى وزير العدل، وقال: “نود أن نذكر وزير العدل هنري خوري بمحاولتهِ لِطمس التحقيقات وخلق قاض رديف أو قاض منتدب، وقد أبدعتم بالتسميات، لكنها باءت بالفشل، لأننا لك بالمرصاد، فسعيك بات مفضوحًا، خاصة مع تصرّفاتك الميلشياويّة مع نواب الشعب في مكتبك، فطلبك غير قانوني مع وجود قاضي التحقيق طارق البيطار”.

إعادة فتح التحقيق

وأدرج البيطار، بعد قرار إعادة فتح التحقيق، النائب العام، غسان عويدات، و3 قضاة آخرين، على قائمة المدعى عليهم لاستجوابهم الشهر الجاري.

الكلمات الدلالية:
أخبار بيروت التحقيق في انفجار مرفأ بيروت النائب العام اللبناني انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار غسان عويدات لبنان وقفة احتجاجية

مواد ذات صلة

المزيد
مسؤولة أممية: 22% من اليمنيين يعانون انعدام الأمن الغذائي

مسؤولة أممية: 22% من اليمنيين يعانون انعدام الأمن الغذائي

١١:٢٦ م، الأثنين، ١٦ أبريل ٢٠١٢
قوات التحالف والجيش اليمني يشنان هجوماً صاعقاً لتحرير شمال صعدة

قوات التحالف والجيش اليمني يشنان هجوماً صاعقاً لتحرير شمال صعدة

١٢:٣١ م، الثلاثاء، ١٩ سبتمبر ٢٠١٧
اليمن.. وثائق سرية تكشف تصدعاً وانهياراً كبيراً بصفوف ميليشيا الحوثي

اليمن.. وثائق سرية تكشف تصدعاً وانهياراً كبيراً بصفوف ميليشيا الحوثي

٠٨:١٨ م، الأحد، ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧
في يوم الأرض.. الفلسطينيون يتحركون صوب القدس

في يوم الأرض.. الفلسطينيون يتحركون صوب القدس

٠٤:٠٢ م، الأربعاء، ٢٧ مارس ٢٠١٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *