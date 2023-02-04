مداهمة أوكار لصناعة إطارات السيارات المغشوشة بالرياض (فيديو)

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قادت وزارة التجارة حملة مكثفة لكشف أوكار تصنيع إطارات السيارات المغشوشة بالرياض، وتمكنت من مداهمة عدد منها وضبطها.

دون مراعاة الاشتراطات

وأظهر مقطع فيديو بثته قناة “الإخبارية”، عددا من الأوكار التي تقوم بصناعة إطارات السيارات دون ترخيص، وكذلك دون مراعاة للاشتراطات وقواعد السلامة.

وجرى ضبط أوكار بيع الإطارات مالغشوشة بأسعار زهيدة، وسط مطالبات بخفض أسعار الإطارات الأصلية تجنبا للحوادث.

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5031 سوقًا و100 مخالفة.. جولات رقابية على أسواق ومستودعات الإطارات في جميع مناطق المملكة

تفتيش 5031 سوقًا نتج وضبط 100 مخالفة

واستهدفت جولات رقابية، في ديسمبر الماضي، 5031 سوقًا نتج عنها 100 مخالفة وضبط 73 إطارًا مخالفًا، كما استهدفت الجولات 112 مستودعًا نتج عنها مخالفة مستودع واحد وضبط 266 إطاراً مخالفًا، حيث تنوعت المخالفات المرصودة على الإطارات ما بين:

1 – منتج لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية.

2 – منتج يحمل بطاقة دون وجود رمز الاستجابة السريع QR.

3 – منتج يحمل بطاقة أوروبية دون وجود السعودية.

4 – كفاءة الطاقة لمعادل الدوران C1 مخالفة للحد الأدنى.

5 – منتج يحمل بطاقة غير ملونة (أبيض وأسود).