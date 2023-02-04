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البرازيل تقرر إغراق حاملة الطائرات “ساو باولو”.. تعرف على السبب

البرازيل تقرر إغراق حاملة الطائرات “ساو باولو”.. تعرف على السبب

البرازيل تقرر إغراق حاملة الطائرات “ساو باولو”.. تعرف على السبب
١٠:١٣:٣٨ م، السبت، ١٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قررت البرازيل، إغراق حاملة الطائرات ساو باولو، وهي الوحيدة التي تمتلكها البلاد، بعد رفض أكثر من ميناء استقبالها.

بيان البحرية البرازيلية 

وترددت مزاعم من منظمات بيئية أنه حاملة الطائرات كانت مليئة بمواد سامة، فيما قال بيان البحرية البرازيلية إن الحاملة ساو باولو غرقت على بعد 350 كيلومترا من الساحل وعلى عمق حوالي 5000 متر.

واضاف البيان أنه تم اختيار منطقة الفيضانات مع مراعاة سلامة الملاحة والبيئة ومصايد الأسماك والنظم البيئية، وفقا لصحيفة “الجارديان” البريطانية.

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تاريخ حاملة الطائرات ساو باولو 

تم بناء حاملة الطائرات في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي في فرنسا، والتي استخدمها الأسطول الفرنسي لمدة 37 عامًا باسم فوش.

وشاركت في أولى التجارب النووية الفرنسية في المحيط الهادئ في الستينيات، وتم نشرها في أفريقيا والشرق الأوسط ويوغوسلافيا السابقة من السبعينيات إلى التسعينيات.

واشترت البرازيل “ساو باولو” التي يبلغ طولها 266 متراً مقابل 12 مليون دولار في عام 2000، حسب “العين الإخبارية”.

واندلع حريق على متن السفينة في عام 2005، ما أدى إلى تسريع تدهور السفينة،

الكلمات الدلالية:
إغراق حاملة الطائرات البرازيل السلطات البرازيل ساو باولو

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