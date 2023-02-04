9 طلاب وطالبات من موهوبي تعليم الرياض يتأهلون إلى آيسف 2023

تواصل – واس:

تأهل 9 طلاب وطالبات من موهوبي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في إنجازات متواصلة ومتكررة إلى معرض آيسف 2023 في الولايات المتحده الأمريكية.

تحقيق مراكز متقدمة

وجاء تأهل الطلاب بعد فوز مشاريعهم وتحقيقهم لمراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2023) الذي نظمته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بالشراكة مع وزارة التعليم باستضافة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران.

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مراكز الموهوبين في الأولمبياد

ونجح الموهوب عبدالله الغزيوي في تحقيق المركز الثاني في الأولمبياد، وفاز بالمركز الرابع الموهوب يزن الفليح، والموهوب عبدالمحسن المنصور، والموهوبة فجر الخليفي.

فيما حققت الموهوبة ماريا الغامدي المركز الخامس، في حين حقق كل من الموهوب محمد الشهيل، والموهوب يوسف الصبان، والموهوبة جوري التركي، والموهوبة طيف الحدمي، المركز السادس.

وتنافس 160 مشروعًا بحثيًا وابتكارًا في 21 مجالًا علميًا، خلال التصفيات، التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بالتعاون مع وزارة التعليم، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.