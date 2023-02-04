وزير الطاقة: “أوبك+ ومنظمة أوبك” لا يتحكمان في أسعار النفط

تواصل – فريق الحرير:

أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنه لا صحة للأقاويل بأن تحالف أوبك+ أو أن منظمة أوبك نفسها يتحكمان في أسعار النفط.

وأضاف وزير الطاقة، خلال افتتاح المؤتمر العالمي الـ44 لاقتصاديات الطاقة في الرياض، أن المملكة ملتزمة أمام العالم بإثبات جديتها في خفض الانبعاثات الكربونية.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: “لدينا أقل تكلفة لإنتاج الطاقة المتجددة وعليه ستكون لدينا أقل تكلفة لإنتاج الهيدروجين”، مضيفا “المملكة أفضل بكثير من بعض الدول بمجموعة العشرين بما يتعلق بانبعاثات ثنائي أكسيد الكربون”.

انطلاق المؤتمر العالمي لاقتصاديات الطاقة

وافتتح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم السبت، المؤتمر العالمي الـ 44 لاقتصاديات الطاقة في الرياض.

وقال وزير الطاقة، خلال افتتاح المؤتمر الذي تمتد فعالياته لمدة 4 أيام، إن من المهم تواجد الخبراء الاقتصاديين في العمل بقطاعات الطاقة، مؤكدًا أن المستشرفين يعملون بشكل جيد، ولكن ليس بالضرورة تصديقهم.

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وقال وزير الطاقة، إن الدرس الأهم الذي تعلمه، يتمثل في الوثوق بأوبك بلس، خاصة وأن المجموعة تأخذ الأمور الخاصة بالطاقة بشكل منفصل عن الواقع السياسي، مشيرًا إلى أن البعض كان يتوقع أن “أوبك +” لن تجتمع مجددًا، ولن تتمكن من اتخاذ قرارات صحيحة.

المملكة وإنتاج الطاقة النظيفة

وعلى مستوى الطاقة النظيفة، ذكر أن المملكة تعد أكبر منتج بأقل تكلفة للطاقة المتجددة، وسف تصل للمكانة نفسها قريبًا في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق والبنفسجي.

يشار إلى أن اللجنة المنظمة للمؤتمر الـ 44 للجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة كانت قد أكملت استعداداتها، لاستضافة المؤتمر الذي تقيمه الجمعية لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الفترة من 4 – 9 فبراير 2023 في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية.

المؤتمر يقام تحت شعار “مسارات لمستقبل طاقة نظيفة ومستقرة ومستدامة”، ويستضيف عددًا من صانعي السياسات والجهات الأكاديمية والشركات والمنظمات غير الحكومية ضمن منصة فعالة، لعرض ومناقشة الصعوبات الحالية والحلول المحتملة لتحديات المعضلة الثلاثية لاستدامة الطاقة.

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