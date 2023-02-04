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رسوم على القبور تفجر موجة جديدة من الغضب في إيران
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رسوم على القبور تفجر موجة جديدة من الغضب في إيران

رسوم على القبور تفجر موجة جديدة من الغضب في إيران

رسوم على القبور تفجر موجة جديدة من الغضب في إيران
٠٩:٣٦:٠٨ م، السبت، ١٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الإيرانية تطبيق رسوم جديدة على القبور، في العاصمة طهران، مع بداية العام الإيراني الجديد، الذي يبدأ في 21 مارس المقبل.

مصدر جديد للربح

وتردد أن الرسوم تمثل مصدراً جديداً للربح للمدينة، وسط الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد، فيما أفادت تقارير إعلامية، أن قيمة الرسوم تبلغ ما يعادل 4.32 دولار سنوياً.

أزمة اقتصادية 

وبسبب العقوبات الدولية المفروضة على خلفية النزاع النووي، تواجه إيران أزمة اقتصادية حادة منذ سنوات. وأصبح الوضع أكثر سوءا بعد القمع الوحشي للاحتجاجات المناهضة للحكومة.

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السيطرة على الأزمة المالية 

واعتبر معارضو القرار أنه من غير المقبول أن تضطر عائلات الموتى لدفع مثل هذه الرسوم، للتعويض عن عدم قدرة المسؤولين على السيطرة على الأزمة المالية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية، و”الشرق الأوسط”.

احترام الموتى

ورأى النقاد إنه يتعين أن يحترم النظام الموتى، وألا يستخدمهم لملء خزانته الفارغة. وهناك أيضاً مخاوف من احتمال بيع القبور التي لم يتم سداد الرسوم عليها، من جانب مجلس البلدية، وبالتالي حرمان كثير من الأشخاص من مثواهم الأخير.

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أخبار إيران احتجاجات إيران رسوم جديدة في أيران رسوم على القبور طهران

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