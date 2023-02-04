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وزير الخارجية يصل إلى الكويت في زيارة رسمية

وزير الخارجية يصل إلى الكويت في زيارة رسمية

وزير الخارجية يصل إلى الكويت في زيارة رسمية
٠٨:٣٦:٠٩ م، السبت، ١٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى دولة الكويت في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الكويت الدولي، معالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير خارجية دولة الكويت.

كما كان في استقبال سمو وزير الخارجية، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وعدداً من منسوبي السفارة.

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